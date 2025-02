Paradox Interactive s’offre Tropico

Des royaumes diadoques à la découverte du Nouveau-Monde ; des tempêtes de flammes infernales de la Seconde Guerre Mondiale aux empire spatiaux expansionnistes absorbant des mondes pacifistes en passant par le Guerre de Trente Ans, les Suédois de Paradox Interactive détiennent un large portefeuille de licences de jeux de grande stratégie qui en font sa renommée. Un arsenal qui vient de s’accroître par l’acquisition de Haemimont Games.

Si Haemimont Games ne vous dit rien, peut-être que les jeux Tropico ont une consonnance plus familière. Les titres du studio bulgare offrent au joueur la possibilité de gouverner une petite dictature tropicale avec des mécaniques de city-builder et de sim-city. Des jeux connus pour leur humour décalé et l’aspect original du genre et récemment rejoints par Surviving Mars dans le carquois du développeur.

Le PDG de Paradox Interactive, Fredrik Wester, s’est réjoui de l’acquisition de ce nouveau studio dans un billet :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Haemimont Games au sein de Paradox ! Ils apportent une équipe soudée avec une longue expérience dans le développement de jeux de gestion avec de nombreux projets renommés dans leur portefeuille. De plus, ils ont un fort talent créative, une technologie développée pour leur genre (de jeux), une nouvelle propriété intellectuelle en développement et une culture forte qui correspond à la façon de travailler de Paradox. Nous avons une grande confiance dans leur équipe et leur leadership, et notre objectif principal est désormais de garantir qu’ils puissent continuer à créer de superbes jeux sous un nouveau propriétaire. »

De son côté, Gabriel Dobraev, PDG d’Haemimont Games, se félicite de la transaction et y voit une opportunité de consolidation du studio pour les projets futurs :

« Nous sommes ravis de faire partie de la famille Paradox ! L’harmonie culturelle entre nos entreprises est remarquable et nous nous sentons déjà chez nous. Ce partenariat nous permet de repousser les limites de nos jeux, en offrant des expériences plus profondes et plus intenses à nos joueurs. Cela ouvre également de nouveaux horizons pour notre équipe, notre technologie et nos processus créatifs, que nous sommes impatients d’explorer. Attendez-vous à de nouveaux jeux incroyables de notre part ! »

Alors que l’on tend à se lasser des annonces trop régulières de licenciements, de restructurations et de dissolutions de studios, cette collaboration entre deux studios tenus en haute estime par leurs fans (en dépit de choix parfois douteux, comme en témoigne la récente aventure sans lendemain de Paradox Interactive dans l’univers de Star Trek) ne peut que renforcer les deux entreprises dans leurs développements.