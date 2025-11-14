Ubisoft suspend sa cotation et inquiète encore

“Ubisoft dans la tourmente”. Ce titre, on le connaît depuis un moment. Si bien que face à cette habitude, on a tendance à être un peu las quant à une information similaire. Toutefois, aujourd’hui, il se pourrait bien que la dernière pièce apportée au dossier soit celle qui déterminera définitivement l’avenir de la société française.

Ce jeudi 13 novembre, l’entreprise faisait un mouvement remarqué : alors qu’on attendait d’elle qu’elle délivre son résultat trimestriel, elle annonça inopinément un report de cette communication tant attendue à dans quelques jours. Une réserve qui, dans la matinée du 14 novembre, a eu une suite que l’on qualifierait de marquantes. Et pour cause, à son initiative, Ubisoft a émis une demande de suspension de cotation en bourse.

Évidemment, les deux événements sont liés, Frédéric Duguet (directeur financier chez Ubisoft) avançant une mesure préventive afin de “limiter les spéculations inutiles”. Mais, dans les faits, cette suspension pourrait être le symptôme de quelques perturbations à venir et le signe d’une annonce très prochaine, dont des appels d’offres quant à un rachat éventuel de la firme historique. Une issue qui, d’ailleurs, fait de moins en moins douter.

Vers une nouvelle ère ?

Mais qui pour y prétendre ? Eh bien, sans grande surprise, le nom de Tencent ne laissera pas indifférent. Le groupe chinois détenant déjà près de 10% des actions de la société a déjà été évoqué comme potentiel acheteur (au travers de rumeurs ou divers bruits) à diverses reprises. Alors vrai ou pas ? On n’en sait pas grand-chose, si ce n’est que les frères Guillemot ont toujours fait montre de réticences.

Seulement, encore combien de temps avant que la situation ne devienne intenable ? À supposer que ce ne soit pas déjà le cas. Car rappelons les faits : entre des licenciements et autres départs, des échecs (tel XDefiant), un chiffre d’affaire en baisse au premier trimestre et une chute de près de 50% en bourse, l’année 2025 n’a certainement pas été des plus glorieuses pour Ubisoft.

Est-ce pour autant la fin d’une ère et le début d’une nouvelle sous nouveau pavillon, comme l’a vécu notamment Electronic Arts il y a peu (avec son rachat par le PIF) ? On verra bien. On nous a promis un bilan pour dans quelques jours, qui sait s’il ne s’agira pas d’une annonce d’un autre type et que l’on pressent depuis plusieurs mois (voire années) déjà…