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Sega retire le remaster de Total War: Shogun 2 des ventes après un lancement catastrophique

Total War: Shogun 2 remaster lancement raté
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ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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