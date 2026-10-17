Sega retire le remaster de Total War: Shogun 2 des ventes après un lancement catastrophique

À peine trois jours après sa sortie, le 13 octobre, le remaster de Total War: Shogun 2 disparaît temporairement des stores en ligne. Sega et Creative Assembly ont annoncé qu’elles travaillaient avec les plateformes pour retirer le jeu de la vente, reconnaissant que l’expérience actuelle n’était ni à la hauteur des attentes des joueurs ni de leurs propres standards internes. Steam affichait déjà une note globalement négative pour ce remaster qui promettait pourtant une refonte visuelle, une interface adaptée au 1440p et à la 4K, des contrôles modernisés et l’intégralité du jeu de 2011 avec tous ses DLC.

Un classique abîmé au nom de la modernisation

Les retours des utilisateurs convergent autour d’un même grief : des assets retravaillés à l’aide de méthodes de rendu modernes qui laissent penser à un upscaling assisté par IA. Le problème est visible aussi bien sur les cartes d’unités que dans les nouvelles cinématiques, avec des doigts en trop, des armures qui fusionnent avec les corps et d’autres artefacts typiques des images générées. Sur Reddit, les captures s’accumulent, et l’effet est d’autant plus frappant pour une licence historique comme Total War.

Dans leur communiqué, Sega et Creative Assembly promettent de rétablir la version originale en parallèle de leurs investigations, afin que les joueurs puissent retrouver un Shogun 2 stable pendant que l’équipe identifie les causes des problèmes avec son partenaire de développement, Mataboo, également crédité sur la page Steam du projet. Les personnes qui ont déjà acheté cette Complete Edition pourront continuer à y accéder, mais plus personne ne pourra l’acheter tant qu’elle m’aura pas été corrigé.

Le calendrier est d’autant plus embarrassant pour Sega que l’éditeur est déjà dans la ligne de mire après l’usage de l’IA générative sur Crazy Taxi: World Tour, où il assurait que la technologie servait uniquement à assister les équipes dans la création d’assets d’arrière-plan, et systématiquement controlés par des humains.

Avec Shogun 2, le problème ne tient plus seulement à l’usage de ces outils, mais à ce qu’ils ont produit sur un classique dont la direction artistique fait partie intégrante de l’héritage. Le retrait du remaster, quelques jours après sa sortie, révèle surtout le décalage entre la promesse d’une version modernisée et un résultat qui n’a manifestement pas passé les contrôles nécessaires avant sa commercialisation.