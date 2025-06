Tides of Tomorrow, la narration ondulante d’un joueur à l’autre

Tides of Tomorrow, la couleur, l’océan, l’action.

Digixart touche bientôt au but. En plein cœur d’un State of Play plutôt morose, un trailer éclatant de couleurs vient soudain bousculer l’ambiance. Presque un an après un premier reveal signé Deep Silver, l’éditeur du jeu, Tides of Tomorrow refait surface avec une nouvelle bande-annonce et une date de sortie : le 24 février 2026, dans huit mois tout juste.

Aux premières secondes, difficile de ne pas penser à un revival du bancal Brink, perdu cette fois au beau milieu de l’océan. Mais très vite, le doute s’efface : ici, le mot multiplayer ne rime pas avec Game as a Service, mais plutôt avec une expérience narrative solo enrichie.

Tides of Tomorrow nous propose d’incarner un Tidewalker, chargé de façonner le destin d’Elynd, une planète océanique ravagée par une menace plastique qui pourrait bien éradiquer toute forme de vie. Difficile encore de saisir tous les enjeux du titre, si ce n’est que tous les joueurs sont interconnectés à travers leur statut de Tidewalkers, et que le monde post-apocalyptique qu’on nous dépeint ne semble pas peuplé uniquement de bonnes intentions…

Le parti pris est posé : grosses basses, action frénétique et décisions à haut risque, toutes influencées par les choix d’autres joueurs. Oui, vous avez bien entendu : dans Tides of Tomorrow, on vous propose de suivre les traces d’un autre joueur dans son aventure… et surtout, d’en assumer les conséquences. Une approche aussi intrigante qu’ambitieuse, qui promet de renouveler la narration interactive.

Les fantômes d’il y a 5 minutes qui vous hantent

Le concept a beau sembler original et franchement séduisant, il faudra encore patienter avant de savoir s’il tient réellement ses promesses. Sommes-nous à l’abri des trolls, capables de ruiner l’expérience en semant le chaos par des choix absurdes ?

Le jeu promet également, sur sa page officielle, la possibilité de suivre non seulement ses amis, mais aussi ses streamers préférés. Une idée maline à l’heure de la communication ultra connectée, que Digixart semble bien décidé à exploiter pour faire rayonner son univers.

On en attend toutefois beaucoup de Digixart, déjà salué pour Road 96, une aventure narrative qui affiche un solide 91 % d’avis positifs sur Steam et qui a profité d’une vague non négligeable de visibilité par le même biais que mentionné plus haut: le streaming sur Twitch.

Malgré sa présence au State of Play, le jeu est annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Une manière assurée de gratter un peu de visibilité en s’offrant une place de choix juste avant le très chargé Summer Game Fest… bien pensé pour ne pas se noyer dans la masse !

On en profite également pour signaler que le jeu du studio montpelliérain est déjà disponible en wishlist sur Steam si vous ne voulez pas l’oublier avant sa sortie.