The Legend of California – Jeff Kaplan écrit un nouveau chapitre

Le nom de Jeff Kaplan résonne comme une évidence pour tout fan d’Overwatch. Co-créateur et directeur du shooter, il en a porté la vision créative pendant plus de dix ans avant de quitter Activision Blizzard en 2021 pour rejoindre Dreamhaven, la société fondée par l’ancien président de Blizzard, Mike Morhaime. Cinq ans après ce nouveau départ, le voile se lève enfin sur le projet qu’il dirige au sein du studio Kintsugiyama : The Legend of California.

Situé au cœur d’une version fantastique du xixe siècle californien, le jeu est un FPS de survie et d’action en monde ouvert, jouable en solo ou en coopération jusqu’à quatre joueurs. L’aventure commence par la conquête de la nature, à travers la chasse et la récolte, avant de laisser place à quelque chose de plus ambitieux : bâtir son ranch, le faire grandir, le transformer en une petite ville prospère animée par ses mines et ses écuries. Une option PvP vient compléter l’expérience PvE en permettant aux joueuses et joueurs de s’affronter pour le contrôle de leurs campements.

La chute et la reconstruction

Pour Jeff Kaplan, The Legend of California est avant tout une histoire personnelle. Lors d’une longue discussion chez Lex Fridman, il est revenu sur son passé trouble chez Blizzard, des événements qui lui servent aujourd’hui de leçon sur ce qu’il souhaite absolument éviter dans son avenir.

Il a notamment évoqué son départ. En 2020, Dennis Durkin, alors CFO de l’entreprise, l’a convoqué pour lui imposer des objectifs financiers intenables. Le montant exact, bippé lors du podcast, reste inconnu, mais la réponse du CFO face au refus de Kaplan fut brutale : « Overwatch doit rapporter [ce montant] en 2020. Si tu ne le fais pas, je licencie 1 000 personnes, et ce sera de ta faute. »

Ce chantage affectif a brisé sa relation avec l’entreprise. Pris en otage entre la santé mentale de ses équipes et leur sécurité financière, Kaplan a tiré les leçons de ces années douloureuses. Son projet chez Kintsugiyama sonne d’ailleurs comme une revanche sur les contraintes du passé. Aucun actionnaire ne vient brider la créativité ou imposer des « KPI » démesurés.

Pour protéger sa vision, il mise sur un noyau de fidèles, notamment Tim Ford, ancien ingénieur principal d’Overwatch. En limitant volontairement son équipe à 34 développeurs, Kaplan refuse toute croissance démesurée pour garantir un meilleur contrôle créatif.

La création de The Legend of California porte en elle les fantômes du passé de son directeur. Le jeu semble être ce que Project Titan, le MMO annulé avant la naissance d’Overwatch, aurait pu devenir. Kaplan le décrit lui-même comme le jeu qu’il aurait conçu s’il n’avait pas été contraint de tout transformer en shooter compétitif en 2014. Plus qu’un simple jeu de survie, The Legend of California s’annonce comme le véritable test de cette liberté retrouvée. Le jeu est attendu en accès anticipé sur PC via Steam et l’Epic Games Store en 2026, avec une alpha publique prévue avant la fin du mois de mars.