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Surprise (non), dénuder les héroïnes de The First Descendant n’aura pas rendu le jeu meilleur

The First Descendant personnage Bunny key art

n1co_m

40 ans d'expérience en jeux vidéo. Nul à Fortnite. Megadrive > Snes. "Vous ne lisez pas assez NG+, les gars..."

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