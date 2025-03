The First Descendant – L’adieu aux anciens !

Sorti il y a un peu moins d’un an (en juillet 2024 plus précisément), le free-to-play du studio coréen Nexon est aujourd’hui au centre d’une nouvelle qui bouleversera sans doute une partie de son public. Et pour cause, ce qu’elle nous apprend ne concerne nulle autre que la disparition programmée de certaines itérations du jeu.

En effet, à l’orée de l’été prochain (le 19 juin 2025), The First Descendant sera définitivement retiré des catalogues des PlayStation 4 et Xbox One. Un retrait qui pourrait probablement surprendre, au vu de la courte période durant laquelle il aura été mis à disposition. Mais faut-il pour autant être totalement étonné par cette mesure aujourd’hui prise ?

À la vérité, ce qui était étonnant, c’était de voir se confirmer une arrivée sur les plateformes susmentionnées. Cependant, si l’on en croit les raisons avancées par la production du jeu, il n’est pas ici question de remise en cause des plateformes susmentionnées. Ces dernières sont plutôt abandonnées, à contre cœur semble-t-il, dans le souci de sauver les meubles, si on peut le dire ainsi.

Car si un tel parti est aujourd’hui de mise n’est-ce pas parce que The First Descendant est actuellement dans une situation périlleuse ? C’est ce que l’on serait tenté de croire, si l’on se fie aux propos émis, lesquels pointent un certain besoin de concentrer toutes les ressources du studiovers les copies PS5, Xbox Séries et PC, afin de maximiser les performances et redonner, dans un même temps, un nouveau souffle à l’aventure qui, depuis quelques mois, semble avoir fait son temps.

The First Descendant traverse en effet une période assez délicate, accueillant ainsi un nombre de joueurs sans cesse décroissant. Une tendance qu’appuie notamment les statistiques visibles sur SteamDB et qu’il s’agira donc de redresser. Mais est-ce possible ? Tout dépendra, on l’imagine, de la capacité de Nexon à redresser la barre et raviver cet engouement qui avait accompagné les premières semaines de lancement. Un engouement, qui, soit-dit en passant, était certainement à attribuer à « l’effet nouveauté ».

Maintenant, il ne reste plus qu’à voir jusqu’où nous mènera le TPS, qui joue désormais sa survie sur les nouveaux apports prévus par son développeur. D’ailleurs, en ce qui concerne ce dernier point, un petit aperçu sur le prochain personnage a rejoindre le roster, une certaine Serena. Un ange salvateur ?