The Falconeer lance ses inscriptions à sa bêta fermée

Présenté durant le Xbox Games Showcase, The Falconeer est un jeu indépendant développé par Tomas Sala, un ancien moddeur connu pour Skyrim: Moonpath to Elsweyr et édité par Wired Productions.

The Falconeer se tournera vers un genre plutôt shooter-RPG aérien et nous proposera d’explorer un monde post-apocalyptique entièrement recouvert d’océans appelé la Grande Ursée, peuplé évidement de créatures et machines qui en veulent à vos plumes. Le titre, prévu sur Xbox One, Xbox Series X et PC, est annoncé avec une résolution 4K à 60 images par secondes.

Comme mentionné juste au dessus, The Falconeer sera un shooter-RPG et proposera de livrer diverses batailles allant du simple dogfight (combat aérien) au combat de grande ampleur façon Battlestation: Pacific, le tout en effectuant moult acrobaties aériennes au milieu de tout ce carnage.

Le jeu sera en monde ouvert, ce qui permettra aux joueurs de choisir leurs missions librement avec un système de bon et méchant qui fera pencher la balance selon vos actions.

Pour les intéressés, l’éditeur a fait une annonce déclarant qu’une bêta sera disponible pour octobre prochain sur PC uniquement. Pour se faire, il faut se rendre sur le Discord officiel et suivre les consignes dans le but d’y participer.

Have you heard about the bird? 👀

The fearsome warbird that just opened up applications for the upcoming beta of #TheFalconeer that is!

Join the Discord today and register your interest! 🦅 https://t.co/JclHzZ1Jk6

— Wired Productions (@WiredP) September 2, 2020