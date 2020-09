ULTRAKILL – Le FPS ultra-violent est disponible en accès anticipé

Qui n’a jamais eu envie de péter un câble et d’envoyer tout paître ? Eh bien Arsi “Hakita” Patala l‘a créé et New Blood Interactive l’a édité pour vous : ULTRAKILL ! Un immense défouloir ultra-gore et ultra-violent sauce old-school de par ses graphismes (les amateurs de DOOM et de Quake en seront ravis) et aussi doté de contrôles qui permettront aux joueurs de se déplacer avec beaucoup d’aisance et de vivacité. Le but du jeu étant de terminer les niveaux en multipliant les acrobaties ainsi que les frags un peu à la manière d’un Tony Hawk gore. Il est disponible en accès anticipé dès à présent.

Pour la petite histoire, l’humanité a disparu, ne laissant derrière elle que des machines assoiffées de sang mais ledit fluide commence à manquer et les machines ont décidé d’aller dans les profondeurs de l’enfer pour en trouver plus. Comme dit au-dessus, le jeu sera bourrin et notre personnage le sera lui aussi car il s’agit d’un robot surentraîné pour tuer ; plus vous tuez d’ennemis avec style dans un temps le plus court possible, plus vous aurez de bonus grâce au système de combo (capacité, puissance, etc…) qui permettront de tuer avec encore plus de style et de débloquer des variantes d’armes toutes plus destructrices les unes que les autres.

ULTRAKILL a bien évidemment pensé à rajouter un système de régénération de points de vie, mais comment, me demanderez-vous ? Tout simplement en se roulant dans le sang de nos ennemis, comme si autant de gore ne suffisait pas. Le jeu est disponible via un prélude gratuit qui comportera un tuto, 5 niveaux, une mission secrète, 4 types d’ennemis, 3 boss, 2 armes et leurs variations ainsi que 2 niveaux de difficulté. Ou alors il est aussi disponible sur Steam en accès anticipé au prix de 16,79€ (13,43€ à l’heure actuelle grâce aux promos Steam).

Donc pour résumer rapidement ULTRAKILL est un jeu bourrin et gore où le but du jeu est de tuer un max d’ennemis avec style et le plus rapidement possible pour arriver à la fin du niveau et dépenser les points glanés au fil des kills pour tuer avec encore plus de style.