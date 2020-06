Une démo gratuite est dispo pour Demon Blast, le baby-DOOM

Demon Blast respire bon le jeu créé par un amoureux de DOOM (pour son rendu visuel des ennemis et ses donjons) ou encore de Serious Sam (pour l’abondance invasive d’ennemis qui vous pousse à devoir reculer pour gérer la situation). Deux bonne références en somme.

Seulement, Demon Blast ne tombe pas dans le piège qui peut s’avérer soit magique, soit tragique de tenter l’expérience pixel-art visant à retranscrire les graphismes que l’on pouvait trouver sur Super NES ou Mega Drive, entre autres. Non, il fait le même choix que le récent Streets of Rage 4 : le look cartoon.

Ce jeu est actuellement en accès anticipé sur Steam, où vous le trouverez pour 12.49€. Il est disponible depuis fin avril et demeurera en early-access pendant 3 à 6 mois, si l’on en croit les développeurs. Pendant ce temps, ils seront ravis de recueillir les avis des joueurs pour corriger les diverses failles et les bugs que leur titre pourrait rencontrer.

Mais il est également disponible actuellement sur appareils Android, et ce gratuitement. Alors certes, vous n’allez pas avoir la totalité du jeu hein, soyez-en certain. Mais on vous offre quand même une session d’environ 2h pour découvrir l’atmosphère du titre, ainsi que la façon dont il se comporte en version tactile.

Et force est de constater que ça marche plutôt bien. Vous allez pouvoir expérimenter les 7 types d’armes proposés (du classique, bien sûr : mitrailleur, fusil à pompe, bazooka…), les 8 sortes de power-up (invisibilité, dégâts triplés…), et vous goinfrer le tuto avant d’être jeté devant la horde. Vous allez également pouvoir savourer la traduction parfois foireuse des fenêtres de texte. Car des interactions avec des PNJ et des descriptions de situations seront également de mise. Notez qu’armes, pouvoirs et perso sont upgradables. Bien entendu, les boss-fights seront également de mise.