tt

The Blood of Dawnwalker – Un succès marqué par l’ombre de Geralt

Revue de presse Blood of Dawnwalker

broccomilie

Rédactrice Web spécialisée dans le domaine du jeu vidéo. Amoureuse de légumes verts, de RPGs et de point'n'clicks depuis mon plus jeune âge.

guest

0 Commentaires

Test Marsupilami 2 Salsa Palombia – Voyage réussi bien qu’imparfait en Palombie

Test Halloween: The Game – La véritable malédiction de Michael Myers

Test 1666: Amsterdam – Vouloir n’est pas toujours pouvoir(s)

New Game Plus (NG+) | Média JV indépendant, une autre manière de consulter l'actualité jeu vidéo. © Tous droits réservés 2026