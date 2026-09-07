Test Crimson Moon – Une idée audacieuse qui en oublie ses finitions

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Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

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Crimson Moon

Jaquette du jeu Crimson Moon

    • Développeur :

      ProbablyMonsters

    • Genre : RPG
    • Date de sortie : 01/09/2026
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