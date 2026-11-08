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Test Crimson Desert: Charting the Unknown – Une belle promesse d’horizon, une technique qui boit la tasse
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Test Crimson Desert: Charting the Unknown – Une belle promesse d’horizon, une technique qui boit la tasse

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Amoureux de l’immersion et des expériences qui nous bousculent. Issu du monde cruel de la pub et du marketing, je mets aussi ma plume au service de la seule chose qui compte vraiment : le jeu vidéo évidemment.

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