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Test 1348 Ex Voto – Une peine de coeur sacré-ment douloureuse
1348 Ex Voto – Une peine de coeur sacré-ment douloureuse Game

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HypodermicWitch

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Dévoreuse de lore invétérée, je me perds volontiers dans des RPG médiévaux plus longtemps que Geralt dans son bain. Passionnée de quêtes secondaires, d’énigmes tordues et de chaque livre poussiéreux trouvé en jeu, je traque les détails comme un célèbre détective. Ah, et j’ai le même prénom qu’un personnage culte du jeu vidéo… coïncidence ? Je ne pense pas.

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