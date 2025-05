Tekken 8 – Patchs et nouveau trailer pour Fahkumram

Depuis la sortie officielle de la saison 2, rien ne va pas plus au sein de la communauté Tekken. Des figures connues de la compétition comme Knee ou Arslan Ash n’ont pas hésité à exprimer leur incompréhension et mécontentement concernant l’évolution du jeu. Katsuhiro Harada, le directeur de Tekken, a profité des événements sportifs récents pour rassurer ses joueurs et présenter deux personnages du DLC à suivre.

Lors de sa sortie, le titre s’annonçait sous de meilleurs auspices, avec une audience plutôt enthousiaste. Cependant, en cherchant à prioriser un gameplay toujours plus accessible, l’équipe de développement a mis l’accent sur la facilité à lancer des attaques, ce qui a rendu le jeu brutal et nettement moins jouissif. Par exemple, marteler son adversaire avec un combo basique était devenu nettement plus efficace que d’user de stratégie, quant à la défense elle était pratiquement inexistante.

À vouloir verser dans la simplification des exécutions, ils ont omis l’essentiel, d’une part c’est un jeu de combat, d’autre part c’est l’un des plus compétitifs après Street Fighter sur la scène FGC. De plus, on touche à un mastodonte supporté par une communauté depuis plus de deux décennies.

Harada a alors annoncé que des changements avaient été opérés afin de remédier à la situation. L’équipe a été restructurée, en faisant appel à des membres ayant travaillé sur des précédents opus. Il a également confié la direction à Nakatsu, qui avait jadis supervisé le développement de Tekken et de l’excellent Tag 2.

« As you all know, he originally comes from the fan community and was a writer for game magazines and strategy articles, and was also in charge of battles and tuning for TAG 2 and 7. So I don’t think there is anything to worry about in the future. »