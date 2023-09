Preview Tekken 8 – Retour fracassant pour la licence ?

Avec l’arrivée de Street Fighter 6 en juin dernier, Capcom était parvenu à mettre une bonne beigne à tous les adeptes de jeux de combat, de par de nouvelles performances graphiques et techniques apportées par l’expérience PS5 ou Xbox Series, mais également grâce au retour en scène de Ryû et consorts, protagonistes d’une licence qui sait faire parler d’elle depuis longtemps au sein de l’industrie vidéoludique. Mais c’était sans compter le retour tant attendu du rival de Street Fighter, Tekken. En effet, il était évident que les équipes de Bandai Namco n’allaient pas se laisser devancer par les papas de Street Fighter, d’autant plus que cela faisait déjà 8 ans que les joueurs n’avaient pas eu l’occasion de repartir flanquer quelques gnons dans la peau de Jin Kazama. Depuis la sortie de Tekken 7 en 2015, les fans attendaient avec impatience que Bandai Namco remette le couvert avec un huitième opus sous la nouvelle génération de consoles. Et c’est chose presque faite, puisque Tekken 8 approche à grands pas avec une sortie prévue pour janvier 2024. On a pu s’essayer au jeu, et préparez-vous, ça va cogner.

Les poings sur les « i »

Tous les fans de Tekken vous le diront, il était grand temps de faire revenir Jin et ses compères sur nos écrans, et l’arrivée récente de la PS5 et de la Xbox Series a permis de faire revenir nos combattants en grande pompe et de faire goûter aux joueurs une expérience de jeu jamais vue auparavant au sein de la licence. Le jeu tourne sous Unreal Engine 5 et est pensé pour la nouvelle génération de consoles. Cela s’est ressenti manettes en mains, Tekken 8 fait preuve d’une beauté incontestable et propose des combats dynamiques et riches en couleurs. Le retour de la franchise ne pouvait pas mieux se dérouler qu’en permettant aux joueurs d’avoir affaire à de telles performances après 8 ans d’attente.

Côté combats, il semblerait que ce nouvel opus accueille 32 personnages au sein de son roster, là où Tekken 7 nous proposait de nous fondre dans la peau de 36 personnages différents dans son jeu de base. Mais le retour de Jin, King, Leroy, Lars ou encore Law aura de quoi satisfaire les puristes les plus aguerris de la licence de Bandai. Le jeu proposera de prendre part à des combats toujours plus impressionnants les uns que les autres, à tel point que nous avions plus l’impression de regarder un film que de jouer à un jeu, sans pour autant que le titre ne dérive trop en ce sens. Au niveau du gameplay, Tekken 8 privilégiera l’agressivité à la défense, cela permettra de modifier drastiquement les stratégies en e-sport. Nous assisterons également à l’arrivée d’une nouvelle mécanique de jeu : le mode Heat. Ce mode permettra à nos héros de développer de nouvelles capacités en combat à mesure que leur jauge de chaleur augmente. Cependant, au cours des quelques combats auxquels nous avons pu prendre part, cette nouvelle mécanique ne s’est jamais vraiment faite sentir, à tel point que nous avions l’impression de tourner en rond au niveau des techniques utilisées.

Histoire de pouvoir en finir

Le jeu se déroulera six mois après les événements de Tekken 7. Suite aux différents affrontements de Jin face à ses proches dans les différents opus de la franchise, il est temps pour notre héros de se mesurer à son paternel : Kazuya Mishima. Ainsi, le jeu se centrera sur la rivalité entre un Kazuya déchaîné semant le chaos à travers le monde et un Jin pris en étau par son alter-ego Devil Jin, une entité parallèle contre laquelle notre héros devra également lutter. De ce fait, nous assisterons à la fin de la rivalité entre les clans Mishima et Kazama, conflit autour duquel la licence gravite depuis toujours.

Mise à part la campagne principale, Tekken 8 apportera un mode création qui permettra aux joueurs de personnaliser la tenue de leurs combattants avec plus de 500 costumes disponibles. De la voix de notre personnage au style de combat adopté en passant par une simple veste, il semblerait que tout soit possible. Nous ne pourrons cependant pas vous en dire plus concernant cette option, puisque la démo à laquelle nous avons pu prendre part ne proposait pas de s’essayer à celle-ci. Un mode arcade viendra accompagner le mode création, dans lequel nous pourrons créer notre propre avatar et prendre part à des mini jeux et des combats de boss secrets. De quoi pimenter une expérience de jeu déjà bien complète. Là aussi, nous n’avons pu être témoins de ce nouvel ajout qu’à travers des trailers diffusés à l’écran. Reste à voir jusqu’où s’élargiront ces possibilités et combien de personnalisations seront disponibles.

Il semblerait que le retour de la licence Tekken se prépare à recevoir un accueil des plus mémorables, Bandai Namco a compris ce qui avait plu et ce qui au contraire ne plaisait pas par le passé et promet de nous offrir une expérience digne de ce nom pour l’arrivée de ce huitième volet. Le titre a été pensé pour la génération de consoles que l’on connaît actuellement et ça fait du bien de voir Tekken revenir sous de nouvelles couleurs. Reste à voir de quelle manière se présentera l’histoire du jeu, nous espérons simplement que Jin et Kazuya ont commencé leur échauffement, puisque le début du combat sera lancé le 26 janvier 2024 sur PS5, Xbox Series et PC.