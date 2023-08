Tekken 8 – La baston sera pour l’année prochaine

Tekken 8 ne fera pas comme les copains ! C’est vrai que passer après Street Fighter 6 et Mortal Kombat I, surtout dans cette fin d’année historiquement chargée, ça pouvait refroidir ! Pour se donner de l’air et sans doute éviter la surdose de jeux de baston en 2023, le jeu sortira un peu plus tard, le 26 janvier 2024 exactement. Bandai Namco a profité de la Gamescom et de son Opening Night Live pour nous livrer quelques informations complémentaires sur le titre. 32 combattants seront disponibles, un roster plutôt fourni donc, où l’on retrouvera les personnages classiques mais également quelques petits nouveaux.

Dans le trailer (à découvrir plus bas), l’accent a surtout été mis sur le nouveau mode de Tekken 8. Appelé Arcade Quest, il se veut une porte d’entrée pour les néophytes de la saga. Comme ce fut le cas pour Street Fighter 6, il vous sera possible de créer un avatar pour ensuite vous balader dans un hub en compagnie d’autres joueurs et vous exercer sur des bornes arcades, de quoi vous permettre d’acquérir les bases. Les plus aguerris ne seront pas laissés pour compte, puisque le mode vous permettra d’acquérir des accessoires pour customiser les différents combattants.

Plusieurs éditions seront mises en vente :

L’édition standard à 69,99 € sur PC et 79,99 € sur consoles (avec un costume Arcade Quest de Paul Phoenix en bonus de précommande ainsi que des skins d’avatar Mokujin et Tetsukin si vous l’effectuez sur PS5)

L’édition Deluxe à 99,99 € sur PC et 109,99 € sur consoles qui comprend le premier season pass (4 personnages jouables), un skin avatar de Kinjin ainsi qu’un pack de trente-deux costumes (un pour chaque personnage du roster)

L’édition Ultimate à 109,99 € sur PC et 119,99 € sur consoles ajoute des skins Kazuya, Jin et Jun et également des t-shirts à l’effigie des premiers jeux.

À noter que Bandai Namco mettra également en vente deux éditions collectors (version de base et Premium) similaires l’une et l’autre dans leur composition, la seule différence résidant dans la fait d’avoir une figurine de Jin Kazama standard ou électrifié.

Déjà disponible en précommande sur le store de Bandai Namco, il vous faudra débourser 269,99 € sur PC et 279,99 € sur consoles pour vous saisir de l’édition collector dite ‘Premium’. On salue l’effort pour les collectors ! En effet le support physique a rarement été remis autant en question qu’actuellement et certains jeux encore à paraître (Like A Dragon Gaiden et Alan Wake 2 pour ne citer qu’eux) ont déjà fait le choix inverse, celui du tout numérique. Alors au final, get ready for the next battle ?