Opening Night Live 2023 – Mais à quoi peut bien servir ce show ?

Comme prévu, les conférences se suivent et se ressemblent. Hier soir, en introduction de la Gamescom, le plus grand salon de jeu vidéo d’Europe, Geoff Keighley présentait son Opening Night Live 2023. Alors effectivement, afin de ne pas décevoir une nouvelle fois les attentes des spectateurs du monde entier, l’animateur canadien avait bien prévenu que son show serait principalement axé sur les titres déjà annoncés et à paraître dans les prochaines semaines. Et, bien que pour une fois, notre hôte du soir ne fanfaronnait pas sur les réseaux sociaux (ce qui fût appréciable par ailleurs), force est de constater qu’à nouveau ces deux heures de spectacle n’en valaient pas vraiment la chandelle.

Pourtant, la conférence commençait vraiment bien avec l’annonce surprise d’un Little Nightmares 3 développé par Supermassive Games (The Quarry, Until Dawn…). Peut-être inspiré par l’incroyable succès du tout aussi incroyable It Takes Two, le troisième opus de cette licence de puzzle plate-forme sera doté d’une dimension coopérative qui n’est pas pour nous déplaire.

Les joueurs solitaires pourront toutefois aussi vivre l’aventure sans compagnon de route. Prévu pour 2024, sans plus de précision pour le moment, une édition collector, limitée à 1999 exemplaires, incluant un très chouette diorama est déjà en vente en exclusivité sur le site de Bandai Namco. Compte tenu du nombre d’exemplaires disponibles et de son prix relativement raisonnable (120 €), nous ne saurions que trop vous conseiller de ne pas tarder si ce collector vous intéresse.

L’autre (et peut-être seul) grand moment de ces deux heures d’Opening Night Live 2023 fut la diffusion d’un nouveau trailer de Crimson Desert. Développé par les sud-coréens de Pearl Abyss (Black Desert Online), ce monde ouvert nous a bluffé par l’ambiance qui se dégage de son univers médiéval-fantastique comme par l’étendue (et la magnificence) de l’aire de jeu et des panoramas qui nous ont été présentés.

N’y cherchons néanmoins pas l’originalité, le titre semblant agglomérer à peu près toutes les formules qui fonctionnent aujourd’hui, de Zelda: Breath of the Wild à Elden Ring en passant par Assassin’s Creed et tant d’autres qui transpirent de ces images. Un jeu à surveiller de près et qui pourrait être l’une des belles sensations de 2024, s’il arrive à tenir la route techniquement et manette en main.

Aussi attendue, la présence de CD Projekt Red à l’Opening Night Live 2023 nous a permis d’en découvrir plus sur l’énorme DLC de Cyberpunk 2077. Et surtout, au-delà de ce contenu supplémentaire qui s’annonce à la fois massif et passionnant, nous en avons appris plus sur la mise à jour 2.0 qui sera déployée dans le même temps. Celle-ci devrait complètement bouleverser le jeu en refondant notamment le système de compétences et l’intelligence artificielle de la police, entre autres. Et le plus beau, c’est que cette mise à jour sera gratuite et ne nécessitera pas l’achat de l’extension Phantom Liberty.

Et voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y avait à retenir de cette bien morne conférence. Évidemment, on exagère quelque peu, et on pourrait aussi évoquer la très longue séquence de gameplay immersive d’un Modern Warfare 3 toujours aussi impressionnant. Dans un tout autre genre, on pourrait retenir aussi la présence de l’arlésienne Granblue Fantasy Relink (un temps confié à Platinum Games avant d’atterrir chez Cygames) ou même l’annonce d’un DLC narratif à Sonic Frontiers: The Final Horizon.

Une question alors nous taraude l’esprit. Mais à quoi sert l’Opening Night Live ? Entendons-nous bien, nous n’avons pas passé un mauvais moment devant ce show, mais nous n’en avons pas non plus particulièrement passé un bon. Sans parler d’indifférence, nous avons comme eu un sentiment de perte de temps. En effet, bon nombre de trailer diffusés ce soir n’avaient quasiment aucun intérêt. Pas de nouvelles informations, pas ou très peu de nouvelles séquences de gameplay (quand il y en avait), bref, du creux sur du vide.

Qu’avons-nous appris de plus sur Assassin’s Creed: Mirage, Alan Wake 2, Black Myth: Wukong, Lords of the Fallen ou The Crew: Motorfest ? On se pose encore la question, et c’est peut-être là le problème de toutes ces conférences successives. Il n’y a plus de temps mort, plus de respiration pour digérer une information, et se préparer à une suivante qu’on aura attendu des semaines ou des mois. Nous sommes abreuvés, gavés d’informations, d’images et de révélations toutes moins spectaculaires les unes que les autres.

Quelle différence alors entre un show d’une ampleur aussi majeure (en atteste la présence d’un certain Zack Snyder venu présenter son dernier film à destination de Netflix, Rebel Moon) et simplement la diffusion d’un trailer et son information importante sur un quelconque réseau social ? Dans un cas comme dans l’autre, la presse spécialisée du monde entier s’en ferait l’écho de la même manière. Mieux encore, en choisissant soigneusement leur moment, l’éditeur offrirait à son jeu une exposition sans doute bien meilleure, en évitant d’être noyé au milieu d’autres blockbusters plus populaires.

On imagine aisément que ce regard plutôt critique sur une énième conférence déceptive, à notre sens, pourrait passer pour de l’aigreur, blasés que nous sommes, mais croyez bien qu’il n’en est rien. Au contraire même, nous sommes toujours prêts à nous enjailler sur une surprise savamment préparée ou un trailer particulièrement réussi.

Mais c’est un défi que même les éditeurs refusent de relever, continuant ad nauseum à distiller des bouts d’infos et d’images souvent vide de sens et d’intérêt, oubliées le jour suivant. Il serait souhaitable, pour tous, que ces grands acteurs du marché gagnent un peu en mesure car cet Opening Night Live 2023, et un peu toutes les conférences à dire vrai, commencent à ressembler à ce dernier plat d’un repas bien trop long, dont on ne peut plus apprécier les saveurs, avant l’indigestion. À bon entendeur.