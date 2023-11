Tekken 8 – L’élégance à la française

Mine de rien, maintenant que Halloween est derrière nous, 2024 se profile déjà tout doucement à l’horizon. Le mois de janvier de l’année prochaine verra se pointer le huitième opus de l’un des jeux avec l’univers le plus loufoque de tout notre média préféré: Tekken. Comme il est souvent de coutume dans les jeux de baston, Tekken 8 prépare la fête en distillant au compte-gouttes le contenu de son roster, déjà bien fourni et qui ne cesse de s’étoffer au fil des annonces.

On y retrouvera bien évidemment les vieux de la vieille, Bandai Namco ayant par ailleurs confirmé le retour de certain.e.s plus tôt dans la semaine: Panda, le gentleman Lee Chaolan, Alisa ou encore, et c’est moins étonnant quand on connaît le rôle prépondérant que jouera Jin Kazama dans Tekken 8, Devil Jin.

Mais la véritable annonce, et pour le moins la plus surprenante, est l’arrivée d’un petit français: Victor Chevalier doublé par nul autre que… Oui c’est de lui qu’on parle… Vincent Cassel ! Le combattant en découdra avec de nombreux gadgets et armes blanches, quoi de plus normal quand on s’appelle Chevalier ? Il se pourrait bien que l’affronter apparaisse vite fastidieux avec ses nombreuses téléportation et son éventail à disposition. Vincent Cassel himself en profite pour nous apprendre qu’il était un grand fan de Tekken 3 à l’époque de sa sortie et qu’il jouait exclusivement Eddy Gordo, la capoerista. Rappelons que Cassel est lui-même un pratiquant de cet art afro-brésilien comme il a pu notamment le démontrer dans la scène mythique des lasers de Ocean’s Twelve.

On remarque une recrudescence des caméos dans les jeux de combats. Mortal Kombat avait déjà bien marqué le coup en s’offrant les services de Jean Claude Van Damme pour prendre les traits de Johnny Cage, une collaboration qui relevait du fantasme devenu réalité pour beaucoup de fans de la licence.

L’annonce de l’arrivée de l’acteur français dans l’univers Tekken aura en tout cas bien fait parler de lui bien au-delà de la sphère vidéo-ludiqued ans tous les médias francophones, qui n’ont pas tardé à reprendre l’information. Un bon coup de pub pour la licence de baston. Rappelons que Tekken 8 se déploiera le 26 janvier 2024 sur PS4, Xbox Series et PC et qu’il clôturera la saga de la famille Mishima entamée depuis les débuts de la saga.