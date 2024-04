Tekken 8 – Un Fight Pass qui met les joueurs KO

Décidément, les blockbusters vidéoludiques japonais ont en ce moment tendance à souffler le chaud et le froid, entre qualités intrinsèques indéniables des jeux et pratiques commerciales de plus en plus douteuses. En ce sens, tout le monde a actuellement le regard tourné vers Dragon’s Dogma II qui, malgré ses retours critiques dithyrambiques, peine à convaincre certains joueurs scandalisés par ses microtransactions. Heureusement pour le dernier titre de Capcom, il semblerait que Tekken 8 ait la ferme intention de lui voler la vedette. Quel est le crime ? L’introduction, après un store in game, d’un « Fight Pass » qui reprend exactement les mêmes codes que les battle pass de jeux free to play. Ce dernier, fidèle à son modèle, propose du contenu purement cosmétique comme des skins pour les personnages du jeu par exemple. Rien d’essentiel donc, mais toujours curieux aux yeux des joueurs que nous sommes, qui étions habitués à débloquer nos skins alternatifs en jeu.

Cette dernière nouvelle a le don d’irriter les joueurs les plus fidèles de la franchise. En effet, rappelons que ce pass est introduit dans un jeu de combat vendu au prix fort. Pire encore, les détenteurs du Season Pass, qui auront droit aux divers personnages qui vont encore rejoindre le roster du jeu, n’auront en revanche pas accès à la version payante plus fournie du dit pass. Un coup difficile à encaisser, d’autant plus quand nous savons que Bandai n’a en aucun cas communiqué avant la sortie du jeu (même bien après en réalité) sur le fait que ce dernier se verrait agrémenté de microtransactions. Beaucoup de joueurs de Tekken 8 se sentent de fait trahis. S’ajoute donc au « scandale » du Fight Pass dans un blockbuster payant un manque de communication qui peine à cacher convenablement les intentions mercantiles de l’entreprise.

C’est au final ce manque de communication qui est le plus troublant. La transparence aurait en effet pu rendre ces nouvelles plus faciles à accepter pour les joueurs. Difficile dès lors de ne pas imaginer une stratégie de l’entreprise qui vise à vendre le plus de copies de Tekken 8 possible aux fans avant de dévoiler ses véritables intentions. Bandai ne parviendra très certainement pas à convaincre qui que ce soit que ce Fight Pass n’était pas prévu depuis bien longtemps ; ce n’est pas un élément qu’on peut ajouter du jour au lendemain sans avoir prévu l’infrastructure pour l’incorporer. Si l’entreprise n’avait aucune mauvaise intention et que tout cela n’est dû qu’à de la maladresse, elle nous permet au moins de très sérieusement en douter et perd un peu plus la confiance des joueurs. Heureusement que les jeux sont déjà vendus, n’est-ce-pas ?