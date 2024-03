Dragon’s Dogma 2 – La fameuse goutte d’eau ?

Comme chaque année, le mois de mars est marqué par la sortie de nombreux titres majeurs très attendus par les communauté de joueurs, et 2024 ne fait pas exception à la règle. Rise of the Ronin, Princess Peach Showtime!, Alone in the Dark et bien sûr Dragon’s Dogma 2. Et si ce dernier fait plutôt l’unanimité depuis sa sortie, le titre de Capcom est dans l’œil du cyclone des joueurs. Mais que s’est-il passé, et surtout, que cache cette grogne en réalité ?

Remettons un peu de contexte à ce nouveau drama. À sa sortie, Dragon’s Dogma 2 a donc d’abord suscité, malgré les habituels soucis de performance qui devraient être corrigés prochainement, l’enthousiasme (le meilleur lancement d’un jeu Capcom sur Steam). Le titre propose un univers gigantesque à explorer tout en conditionnant certains déplacements rapides à l’utilisation d’objets couteux mais néanmoins obtenables durant l’aventure.

Une proposition tranchée, obligeant le joueur à de longues randonnées pour mieux se perdre et découvrir des éléments qu’il n’aurait sans doute pas vu autrement. En bref, un choix éditorial qui se place dans la droite lignée des déclarations de Hideaki Itsuno, directeur de Dragon’s Dogma 2, lequel expliquait en janvier dernier que les déplacements rapides permettent de gommer l’ennui d’aller d’un point A à un point B, et que son jeu n’avait pas besoin de cet artifice.

Une intention louable, mais qui a pris un sérieux plomb dans l’aile donc quand, lors de sa sortie, Capcom s’est mis à proposer pour son expérience des dizaines de contenus additionnels dont notamment ces fameux objets couteux (en monnaie du jeu) à la vente contre devises sonnantes et trébuchantes.

Ce n’est pourtant pas la première fois qu’un studio propose de tels achats supplémentaires, et encore moins pour Capcom, particulièrement coutumier du fait. Rappelons-nous, il n’y a pas si longtemps, Resident Evil 4 Remake qui compte lui aussi des dizaines d’objets facultatifs disponibles à la vente. Et ne parlons même pas de Street Fighter 6. Alors pourquoi autant de ramdam pour Dragon’s Dogma 2 ?

Il n’y a pourtant pas de réel franchissement de ligne rouge, tous les objets étant présents dans le jeu de base (enfin, encore faut-il le savoir). On ne parle pas de contenu retiré de l’expérience classique pour être vendu à part, comme pour le mode New Game Plus de Like a Dragon: Infinite Wealth. Néanmoins, cela peut interroger sur la feuille de route du développement et si les enjeux financiers n’auraient pas dictés certaines décisions éditoriales.

Quel serait le meilleur moyen de donner envie de succomber à ces microtransactions ? En créant tout simplement un problème dans le jeu, afin de pouvoir ainsi en vendre la solution. Un modèle calqué sur les jeux mobile free-to-play. Sauf que Dragon’s Dogma 2 est loin d’être gratuit, et l’achat d’un jeu au prix fort devrait garantir la complétude de son contenu.

Ne pourrait-on pas imaginer que l’expérience a été forgée sur certains points afin de pousser ses utilisateurs à passer à la caisse pour se faciliter la vie ? Le simple fait que l’on puisse légitimement se poser la question est déjà assez problématique en soi. Surtout qu’on se souvient des propos du président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, qui avait déclaré que les jeux devraient être vendus à 100 €, s’attirant les foudres des joueurs à travers le monde, pointant du doigt le fait que, années après années, l’éditeur explose ses records de bénéfice.

Alors effectivement, il y a un vilain goût de « pousse-au-crime » dans ces contenus additionnels. Et si on peut comprendre l’envie des éditeurs de proposer des trucs en plus à l’achat pour faciliter la rentabilité de développement de plus en plus onéreux, on est en droit de s’interroger sur la direction que prend le média dans ses politiques commerciales.

Depuis quelques années, on a pu observer des tas de tentatives plus ou moins honnêtes de monétiser encore plus le jeu vidéo. Les microtransactions, les Pass saisonniers, les NFTs, les collectors hors de prix…, à tel point que l’on se demande jusqu’où ces pratiques vont aller. Et c’est sans doute là l’un des enjeux de cette grogne, mettre une limite à des pratiques commerciales de plus en plus extrêmes, bien qu’il ne soit pas dit que cela change grand-chose au final, hélas.