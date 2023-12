Dragon’s Dogma 2 – Un jeu qui n’est pas assez cher

Nous le savons désormais, nous n’avons plus que jusqu’au 22 mars 2024 pour économiser avant la sortie de Dragon’s Dogma 2. Economiser, oui. Après tout, il vaut mieux se préparer puisque Capcom entre dans l’incessante danse des augmentations généralisées des prix des jeux vidéo. Neuf, le jeu ne vaudra pas moins de 74,99 €, plus que les autres jeux de la firme parus dernièrement. Ce n’est d’ailleurs pas une nouvelle si étonnante que cela puisqu’après tout, l’entreprise avait déjà signifié sa volonté d’augmenter les prix de ses jeux par le passé. Dragon’s Dogma 2 n’est que l’inévitable affirmation de cette ambition. C’était le président de Capcom lui-même qui avait déclaré trouver les jeux trop peu chers.

Je pense personnellement que le prix des jeux est trop bas. Les coûts de développement sont environ 100 fois plus élevés que durant l’ère Famicom, mais le prix des logiciels n’a que peu augmenté.

Il est essentiel pour de très nombreux joueurs de suivre l’actualité des jeux vidéo à gros budget. Difficile pourtant de jeter la pierre à Capcom qui ne fait que rejoindre les autres géants qui ont franchi la tumultueuse frontière avant lui (Ubisoft, Activision, pour n’en citer que deux). Toutefois, il faut bien admettre que c’est une nouvelle quelque peu irritante pour les consommateurs qui font face à une offre croissante qui pèse de plus en plus sur leur portefeuille… La plus grande variété d’offres à petits prix ou bien intermédiaires qui proviennent entre autres du secteur indépendant ne peut convenir à tous les profils et la croissance des prix échauffe donc de nombreux esprits.

Ni Dragon’s Dogma II, ni même les autres jeux qui ont entamé cette augmentation des prix ne sont à blâmer en soi et si ce sont les joueurs qui sont pénalisés par ces nouveaux tarifs, ce n’est pas uniquement pour profiter de leur passion… En effet, les coûts de développement des jeux sont aujourd’hui faramineux et pour cause, les AAA sont toujours plus ambitieux. Plus beaux, plus grands, plus longs, doublés (souvent en intégralité), traduits… Tous ces éléments combinés font grimper en flèche le prix des jeux, ce qui est compréhensible puisque les artistes (développeurs, compositeurs, doubleurs, etc.) ont besoin d’être payés. Il est alors nécessaire de se poser les bonnes questions : les joueurs ont-ils besoin de tant de démesure ? Ne peut-on pas envisager une industrie qui laisse plus de places à des productions modestes ?

La scène indépendante et les projets intermédiaire étant aujourd’hui si bien ancrés dans le paysage vidéoludique, n’est-il pas temps de se demander si le surplus de garniture des AAA est encore nécessaire… Il ne s’agit pas de discréditer la diversité des offres du marché que le AAA participe à faire vivre, mais plutôt de se demander s’il ne serait pas préférable de rééquilibrer notre mode de consommation. Qu’on le veuille ou non, le jeu vidéo est une industrie. Toutefois, des modèles de financement alternatifs existent et peuvent encore se développer, de manière à ce que les consommateurs ne soient pas les seuls responsables de la santé du média. Le CNC, à la base d’un système vertueux qui finance le cinéma français sans se soucier de prérogatives de qualité, alimente en partie de plus en plus de jeux, comme la récente et éblouissante surprise qu’est Chants of Sennaar, par exemple.

Au final, ce qui compte, c’est que nous aurons toujours l’occasion de jouer à des jeux de haute qualité, peu importe leur coût de développement. Ce qu’il est possible de pointer du doigt avec l’arrivée de Capcom dans ce nouveau modèle économique, c’est l’enlisement d’une certaine catégorie de jeux vidéo dans un modèle économique mortifère. Ce dernier ne peut par définition qu’aller de plus en plus mal puisque les coûts de développement ne peuvent qu’augmenter. Dragon’s Dogma était cependant une production originale du fait de sa proposition qui jouait du multijoueur asynchrone via ses pions et il y a fort à parier que Dragon’s Dogma 2 saura aussi tirer son épingle du jeu. 74,99 € bien investis ? Peut-être, nous le saurons le 22 mars. A ce moment, il sera intéressant de se demander si notre argent finance une proposition originale ou la couche de vernis qui le recouvre.