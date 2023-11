Dragon’s Dogma 2 – Date de sortie, précommandes et dernières infos

En l’an de grâce 2016 sortait sur nos PlayStation 3, Xbox 360 et PC l’un des jeux les plus sous-cotés de cette septième génération de consoles, un certain Dragon’s Dogma. Certes il souffrait de quelques problèmes techniques et se montrait parfois bancal, mais était tout autant ambitieux via sa mécanique de Pions, et terriblement jouissif manette en main. Alors oui, nous faisons partie de ceux qui attendent impatiemment Dragon’s Dogma 2 et si vous êtes comme nous, bonne nouvelle, nous connaissons enfin sa date de sortie.

C’est en effet lors d’un showcase Capcom spécialement dédié au jeu ayant eu lieu dans la nuit du 28 novembre (dans nos contrées) que l’éditeur japonais s’est enfin décidé à lâcher l’information que tout le monde attendait. Dragon’s Dogma 2 sortira donc le 24 mars 2024 sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC. Voici d’ailleurs le trailer d’annonce de cela, ainsi que l’ouverture des précommandes.

Durant ce showcase, nous avons pu aussi glaner quelques informations sur les nouvelles classes du jeu disponibles aussi bien pour les Insurgés (les joueurs) que pour les Pions (les NPC), à savoir le Champion et le Sorcier. Pour rappel, dans Dragon’s Dogma 2 (comme dans le premier), vous serez constamment accompagné par des PNJ qui vous prêteront durant vos combats, mais pas que, et sur lesquels nos choix et actions ont une grande influence. D’ailleurs, l’on peut totalement personnaliser notre premier Pion physiquement (via un éditeur), mais aussi orienter sa psychologie, ce qui influencera son comportement en jeu.

C’était là la force principal du premier opus et ce sera sans doute celle du second, et si l’on se base sur ce qui est communiqué et montré jusqu’à présent, ce système serait bien plus poussé et travaillé que par le passé. Mais pour en revenir sur les deux classes présentées, le Champion s’avère être un robuste et massif guerrier capable d’encaisser de lourds dégâts tout en fracassant le crâne de ses ennemis à l’aide d’armes lourdes comme une épée à deux mains ou encore un bon gros marteau. Le Sorcier, lui, peut conjurer un grand nombre de sorts et se servir d’un bâton lui permettant d’en améliorer l’efficacité en combat.

Par ailleurs, le showcase a aussi été l’occasion d’avoir un aperçu de la nouvelle classe disponible uniquement pour les Insurgés, le très intrigant Illusionniste. Ce dernier se sert d’un encensoir pour influer sur le cours des combats pour mettre à mal ses ennemis. Il peut par exemple les pousser à s’entretuer, ou permet même d’augmenter la puissance des Pions via des buffs.

Aussi, le directeur Hideaki Itsuno et le producteur Yoshiaki Hirabayashi ont passé en revue quelques nouveaux ennemis que nous serons amenés à combattre dans Dragon’s Dogma 2. Parmi eux un imposant Golem nommé Talos, des dragons au souffle de feu destructeur appelés les Dracs ou encore les Dullahans, des spectres qui peuvent stunt notre équipe avant de la hachée menue grâce à leurs épées incurvées. Tout ceci est bien plus est visible sur le showcase dont nous vous proposons la rediffusion ci-dessous.

Enfin, Capcom a aussi communiqué sur les précommandes et les différentes versions qui sont proposées pour Dragon’s Dogma 2. De côté-là, nous sommes quelque peu déçus, car s’il existe bien deux versions du jeu, une standard et l’autre Deluxe, la dernière se veut par contre uniquement numérique. Elle offrira le « Pack pour aventuriers débutants » qui contient entre autres choses des objets tels qu’une Pierre de Réveil, des Cristaux de Faille ou encore une petite compilation de musiques et sons de Dragon’s Dogma.

Pour ce qui est des précommandes, l’édition standard s’accompagne d’une arme disponible pour les quatre classes, et la Deluxe de ces mêmes objets, ainsi que de l’anneau d’Assurance. Rien de bien fou en sommes, mais si tout ceci vous intéresse, sachez que les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes.

Voilà qui conclut notre petit compte rendu du showcase Capcom dédié à Dragon’s Dogma 2, jeu qui, rappelons-le, sortira donc le 24 mars prochain, date que nous avons déjà cochée d’une croix bien rouge sur notre calendrier maison. Rendez-vous est donc pris.