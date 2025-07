Le succès des consoles portables, signe de l’échec du jeu mobile ?

En 2011 au Japon, 2012 chez nous, sortait la PS Vita, une magnifique console portable signée Sony, dotée parmi d’autres qualités d’un superbe écran OLED et de la possibilité de streamer sa PS4 en WiFi, de n’importe où dans le monde pourvu qu’on ait une connexion solide. Mais malgré ses nombreuses qualités, les ventes ne décollent pas. Le fabricant se fait une raison, le succès de la PSP (80 millions de machines écoulées) est derrière lui, et il annonce dès 2015, soit trois petites années après la sortie de la console aux États-Unis et en Europe, l’arrêt du développement de jeux first party.

L’échec et mort (qui a la ref ?) de la PS Vita sont vus comme la fin d’une ère : celle des consoles portables. En 2012 arrivait en effet l’iPhone 5, sa puce A6 et la compatibilité 4G, tandis que, à peu près en même temps que sa PS Vita, Sony lançait le Xperia Play, une machine hybride entre téléphone Android et PSP Go. L’avenir du jeu vidéo portable était là : sur smartphone. Qui allait vouloir s’encombrer de matériel supplémentaire quand le téléphone pouvait rendre des jeux de qualité quasi-équivalente à celle qu’on rencontre sur console portable ? Après tout, le téléphone avait déjà remplacé l’appareil photo compact, le GPS ou le Walkman. Alors pourquoi pas la console de jeux ?

Le mobile, fossoyeur de consoles

Et puis à cette même époque, celle de la PS Vita, le marché du jeu mobile montrait ses promesses : en 2008, sur iPhone était déjà sorti Rolando, une sorte de réponse au LocoRoco de la PSP, (presque) aussi bon. En 2010, un an avant la sortie de la PS Vita, Lara Croft & The Guardian of Light débarquait sur l’App Store : un jeu premium, exclusif au smartphone, mettant en scène une figure majeure du jeu vidéo, et qui n’avait rien à envier aux jeux consoles.

En 2011, l’année de la sortie de la PS Vita (il n’y a pas de coïncidence), sort au Japon un énorme succès du jeu mobile, Puzzle & Dragons. Le titre arrive accompagné d’un système qui fera école : les microtransactions. En 2015, l’année où Sony annonce qu’il ne développera plus de jeu pour la PS Vita, sort Fate/Grand Order, pillier du jeu gacha, énorme succès, à tel point que le titre est encore actif aujourd’hui ! Deux titres parmi des centaines d’autres qui, de par leur succès et les revenus générés, ont imposé les microtransactions et le gacha comme modèle dominant.

Aujourd’hui, peu de jeux premium traditionnels sortent sur mobile en dehors des jeux à gacha. Grace à la puissance des téléphones actuels, des titres PC ou consoles sont portés sur mobiles, mais la très grande majorité de la production dédiée aux smartphones appartient soit au genre gacha, soit à celui des jeux hyper « casual », comme Candy Crush.

Tel le phoenix

D’où peut-être le retour de la console portable ? Après l’immense succès de la Switch, en passe de devenir la console la plus vendue de tous les temps (pas mal, pour un support dont on avait annoncé la disparition), la Switch 2 semble prendre le même chemin, avec un démarrage là encore, record. Valve, avec le Steam Deck, a lui imposé un nouveau support, entre console et PC, et ouvert une brèche dans laquelle se sont engouffrés MSI, Asus, et nombre de fabricants chinois. Xbox est sur les rangs, d’abord autour d’un partenariat avec Asus, mais une vraie Xbox portable serait en cours de développement, et PlayStation y penserait lui aussi.

Si la console portable est partout, c’est peut-être que le jeu mobile a déçu. Certes, les jeux à gacha rencontrent un énorme succès, mais il existe aussi un public pour d’autres type de jeux, qu’on ne trouve (déjà) plus sur mobile. En 2017, avec Breath of the Wild, la Switch – pourtant pas tellement mieux équipée qu’un téléphone portable, technologiquement – a montré que les consoles restaient l’endroit où l’on pouvait vivre ces grandes aventures. Ironiquement, deux ans après l’arrivée de la Switch sortait celui qui serait un gros succès du jeu gacha, Genshin Impact… Publié depuis à peu près partout… sauf sur Switch.