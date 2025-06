Steam Next Fest : un aperçu de l’avenir entre pépite et clones

Après un « non-E3 » foisonnant de nouvelles annonces, originales ou non, le Steam Next Fest a pris le relais, présentant un nombre impressionnant de démos et offrant un aperçu du futur de la plateforme. L’événement se clôture aujourd’hui, et il est temps de faire un rapide récapitulatif des plus grands succès.

Quelques pépites au milieu de la foule

Le Steam Next Fest a révélé de nombreux titres prometteurs, avec des propositions souvent originales et bien présentées. Malheureusement, beaucoup se perdent dans une masse infinie de jeux moins attrayants au premier coup d’œil.

Parmi les 50 démos les plus jouées, on a pu découvrir des titres très intéressants. Absolum, un beat’em up intégrant des éléments de rogue-lite, édité par Dotemu, se distingue par sa bande originale riche et sa prise en main soignée.

On y trouve aussi Star Birds, développé par les créateurs de Dorfromantik en collaboration avec la chaîne YouTube Kurzgesagt. Ce jeu d’usinage va au-delà des simples puzzles, offrant une véritable petite usine à gérer simultanément sur plusieurs astéroïdes.

D’autres jeux méritent l’attention, comme le dernier de Devolver, Ball X Pit, ou encore Dispatch, développé par d’anciens de Telltale. Quelques retours sur scène sont également à noter, avec Neon Abyss 2 et Moonlighter 2. Le top 50 du festival témoigne d’une diversité non négligeable.

Au milieu des annonces parfois préoccupantes dans notre secteur, il est toujours réconfortant de constater que le marché se porte bien.

Les jeux à Streamer ont toujours le vent en poupe.

Sans conteste, Vindictus: Defying Fate s’impose comme le grand « vainqueur » de ce Steam Next Fest. Le jeu a monopolisé l’attention avec un pic de plus de 40 000 joueurs simultanés, loin devant le second, Wildgate, qui n’atteint qu’un peu plus de 14 000. On peut néanmoins soulever le fait que l’indicateur d’avis est actuellement « Mixed », ce qui n’augure rien de bon pour NEXON.

Wildgate et Jump Ship complètent le podium, chacun proposant sa propre version d’un Sea of Thieves spatial, l’un en style cartoon, l’autre plus réaliste. Juste derrière, à la quatrième place, figure Mimesis, un énième jeu « Lethal Company-like ».

Les jeux multijoueurs sont évidemment favorisés dans les classements puisque leurs démos n’ont pas de fin. On constate par ailleurs que plusieurs tags reviennent constamment, en particulier les multiples jeux d’horreur en groupe de quatre qui inondent l’actualité du secteur.

Depuis l’avènement de jeux tels que Phasmophobia, le genre a inondé la plateforme. De nombreux titres tentent ainsi d’atteindre le même succès que ces jeux prisés par les streamers, en n’apportant qu’une touche d’originalité relative. Il est même étonnant de voir un autre jeu coopératif se déroulant dans les Backrooms apparaître en 2025.

Il est bien sûr compliqué de tout tester, visualiser et apprécier au milieu de plus de 2600 démos. Bien que certains titres nous aient échappé, la voix de la majorité s’est fait entendre. Si l’étude de ces chiffres vous passionne, le lien de GameDiscoverCo est juste là