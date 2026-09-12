Star Fox – Une mise à jour gratuite pour retourner à Lylat

Bien que le jeu ait eu des retours honorable, il est clair que Star Fox est vite parti en retrait une fois sorti, sans que Nintendo ne s’exprime réellement sur l’avenir de la licence. Pourtant, l’éditeur veillait au grain : lors du Nintendo Direct du 9 septembre 2026, c’est une première mise à jour qui a été annoncée pour le jeu, avec une sortie prévue pour la fin du mois.

Nintendo prouve bien être à l’écoute, puisque cette mise à jour vise d’abord à enrichir le mode multijoueurs, critiqué pour la pauvreté de son contenu. Notamment, il sera désormais possible de jouer à quatre sur une seule console dans le mode bataille, quelque chose qui avait été demandé. C’était d’autant plus attendu, que c’était une mécanique déjà présente dans le jeu d’origine, sur Nintendo 64.

De nouvelles menaces à travers la galaxie

De plus, le roster de missions disponibles sera enrichi, avec trois nouvelles cartes ajoutées au jeu. Chacune inclura de nouveaux objectifs. La première mission mènera le renard et son équipe à retourner sur Katina, afin de prendre le contrôle d’un laser géant, qui menace la planète. La deuxième mission verra l’équipage du Star Fox traverser un champ d’astéroïdes et ses ondes d’énergie. Enfin, la dernière mission nécessitera de s’introduire à nouveau dans le terrain miné de Venom pour effectuer un scan d’éléments technologiques.

Ces ajouts ne seront pas cantonnés au mode local. L’online profitera aussi des nouvelles missions et du split screen à quatre écrans. Des ajouts qui sont bienvenus, Nintendo enrichissant ainsi le mode en ligne qui avait vraiment fait office de cinquième roue du carrosse lors de la sortie du titre. Ce qu’il reste à voir, c’est si cette mise à jour sera un effort unique, auquel cas cela reste des ajouts appréciables mais limités, ou si d’autres seront prévues à l’avenir, faisant de Star Fox un jeu recevant du contenu plus régulièrement.

Si l’objectif, c’est de vivre une autre aventure avec l’équipage du Star Fox, alors c’est vers la console virtuelle qu’il faudra se tourner. Dès ce 9 septembre, Star Fox Adventures, la deuxième aventure de Fox McCloud sera disponible sur l’émulateur Game Cube contenu dans l’abonnement Nintendo Switch Online, l’occasion de voir la suite des aventures du renard, qui, elles, ont plus rarement été actualisées…