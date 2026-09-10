Mario Kart World – Une mise à jour revisite d’anciens circuits

L’entreprise japonaise a profité du dernier Nintendo Direct pour annoncer une mise à jour gratuite pour son dernier Mario Kart World. Déjà arrivée sur les Nintendo Switch 2, elle ajoute des circuits supplémentaires. Mais plutôt que d’innover, le constructeur a choisi d’emprunter la voie de l’hommage en recyclant des lieux qui ont fait la légende du Super Mario Kart de 1992.

Le passé se met à jour

Plus exactement, le contenu comporte 10 circuits issus du titre SNES paru en 1992. Mais au lieu de les importer sous une forme qui fait écho à leur modèle d’origine, Nintendo a décidé de les moderniser, tout en les rendant reconnaissables par des détails tels les panneaux apposés au sol. Au programme de ce nouvel apport, on compte les pistes suivantes : “circuit Mario” 1 à 3, “Vallée fantôme” 1 à 3, “Île choco” 1 et 2 ainsi que “Lac Vanille 1”, sans oublier “Plage Koopa 1”. Et la mise à jour ne s’arrête pas là. Elle vient également avec un mode spectateur et deux nouveaux rallyes pour son mode survie : les rallyes Hélice et Navet. Ces derniers prennent ainsi la suite des rallyes Foreuse et Boomerang, parus en juillet dernier avec l’update d’alors

Une mise à jour séduisante ?

Voir arriver du nouveau contenu est toujours un motif de réjouissances. D’autant qu’elle s’effectue tout à fait gratuitement. Seulement, cette annonce ne correspond pas vraiment aux attentes. Certes, elle suit une certaine logique entamée par Nintendo depuis le lancement du jeu, avec des mises à jour régulières. Mais, pour un Nintendo Direct, on pouvait espérer mieux, comme quelques chose en rapport avec une révélation plus conséquente concernant des DLC payants.

D’ailleurs, à la différence de son aîné, le présent opus tarde à accueillir ce type de contenu. Mario Kart 8, sorti en 2014 sur Wii U, avait reçu l’année de son lancement ses premiers DLC. Alors, pourquoi le temps est-il, ici, plus long ? Peut-être qu’avec son titre Nintendo, confiant de la force de sa licence, a décidé d’adopter une stratégie différente, moins agressive. C’est comme si on nous disait : “inutile de se presser, on est encore là un bon moment”.

En tout cas, pour l’heure, il semble inutile de s’inquiéter : le constructeur japonais n’abandonnera certainement pas son titre qui est aujourd’hui le plus vendu de la console, comptabilisant plus de 15 millions d’exemplaires écoulés. Et puis, il semblerait (comme le souligne notamment Insider Gaming) que ce contenu attendu approche. Il faudrait juste patienter encore un peu, jusqu’en 2027.