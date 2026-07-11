Mario Kart Tour entame son ultime tour de piste

Après sept années de bons et loyaux services, Mario Kart Tour, l’adaptation mobile de la célèbre licence, tire sa révérence. En effet, c’est sur X que le compte officiel a annoncé la fermeture de ses serveurs au 30 septembre 2026. Annoncé pratiquement au même moment que la fermeture des serveurs de Final Fantasy VII Ever Crisis, le jeu mobile porte également sa croix durant cette crise du jeu vidéo, nous rappelant au passage, que le format numérique a une date d’expiration (coucou Sony).

N’essayez pas de télécharger le jeu en espérant pouvoir revendre vos téléphones à prix d’or, comme cela avait pu être le cas avec Flappy Bird ou P.T., une fois les serveurs clôturés, il ne sera plus du tout possible d’y jouer, même en hors ligne.

Une fermeture surprenante ? Pas vraiment. Malgré le succès des débuts de Mario Kart Tour, cette fermeture était à prévoir.

Un démarrage sur les chapeaux de roues

En 2017, Nintendo s’intéresse grandement au marché du jeu mobile et souhaite se faire une place dans cette nouvelle niche. Grâce à une stratégie agressive et la sortie, la même année, de trois jeux adaptés de certaines de ses licences les plus cultes : Super Mario Run, Fire Emblem Heroes et Animal Crossing: Pocket Camp, on peut dire que Nintendo s’est rapidement imposé.

L’intérêt de Nintendo pour le jeu mobile n’a rien d’étonnant, les chiffres de 2024 annonçaient déjà que le jeu mobile rapportait environ 100 milliards de dollars par an pour une cible potentielle de 3,2 milliards de joueurs et que ces chiffres étaient en perpétuelle évolutions.

Alors, quand en 2019, Nintendo a annoncé le portage sur mobile de l’une de ses licences les plus cultes : Mario Kart, il était certain que le jeu aurait du succès. Mario Kart Tour, c’est 123,9 millions de téléchargement sur son premier mois pour environ 350 millions de revenus au total. Un véritable succès qui a conforté Nintendo à investir dans ce marché.

Toutefois, depuis 2023 et l’arrêt de nouveaux contenus, Nintendo ne communique plus les chiffres de fréquentations du jeu. Tout laisse à croire que la communauté est sur le déclin. De nombreux joueurs se sont mis à se plaindre que les parties multijoueurs étaient de plus en plus remplis de bots, soulignant l’absence d’activités sur le jeu.

La fermeture des serveurs de Mario Kart Tour était donc prévisible et malheureusement inévitable. Hélas, cela n’a pas empêché ses joueurs les plus fidèles d’être surpris et choqué, notamment ceux ayant acheté du contenu en ligne ou investi dans les pass mensuels. Suite à cette annonce, les joueurs les plus dévoués de la communauté ont lancé des pétitions pour convaincre Nintendo de préserver le jeu dans une version hors ligne.

Et maintenant ?

Mauvaise nouvelle pour les fans mais la page FAQ jointe ne laisse aucun doute. Aucune version hors ligne du jeu est envisagée. La page indique également que les achats in-game sont désactivés mais qu’il est encore possible de dépenser les ressources acquises (et de récupérer les récompenses du Mario Kart Tour Gold Pass si acheté ce mois-ci). Il ne reste plus qu’à profiter des derniers instants du jeu, un dernier tour de piste de karts pour Mario et sa bande sur mobiles.