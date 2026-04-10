Borderlands débarque sur mobile sans prévenir (sur iPhone et uniquement aux USA)

Moins d’un an après la sortie de Borderlands 4, le développeur NaturalMotion, associé à Gearbox Software et 2K Games, vient de sortir un spin-off mobile de la série sans crier gare. Aucun trailer, aucune annonce, aucune image dévoilée au préalable… Est-ce là une technique de la part de Gearbox et 2K pour attirer de nouveaux joueurs sur la licence ou bien une manière de tester la fidélité des habitués ?

Create Mayhem YOUR way… mais en catimini

Développé par NaturalMotion derrière le sympathique (mais regretté) Star Wars: Hunters, Borderlands Mobile est sorti dans la plus grande des discrétions aux États-Unis et uniquement sur iPhone. Au vu du succès du dernier Borderlands, près de 2 millions de copies vendues, il est étrange de voir que les différents studios impliqués n’aient pas fait un minimum de communication autour du projet. De nombreux autres auraient sauté sur l’occasion pour fédérer un maximum de joueurs au lancement et ainsi, grâce aux microtransactions inévitables, se remplir les poches au nom de l’amour de la licence.

L’une des raisons pour lesquelles la communication autour de Borderlands Mobile est restée plus que discrète est celle du test à durée limitée avancée par les développeurs. En effet, si la phase de test se trouve être chaotique, peu de gens auront été au courant et de ce fait le développeur pourra revoir sa copie de fond en comble.

De plus, Borderlands Mobile n’est disponible qu’aux États-Unis et uniquement sur iOS. Une manière pour les développeurs de se concentrer sur un spectre précis sans avoir à gérer des soucis liés au jeu qui concernent autre chose que l’expérience pure de shooter-looter. En d’autres termes, il s’agit plus ici d’une phase d’expérimentation que d’un véritable lancement destiné à déchaîner les foules.

Une expérience inchangée mais adaptée au support mobile

Pour le moment, un seul chasseur de l’arche est disponible et il s’agit de l’invocatrice qui possède plus ou moins les mêmes pouvoirs que ceux des sirènes des autres opus. Le cœur du gameplay restera inchangé : défourailler à tout va sur Pandore des légions de créatures et/ou de bandits pour acquérir un maximum de nouvelles armes et équipements pour en fin de compte mettre la main sur une des précieuses arches.

Mais, conscients que les sessions de Borderlands sur console peuvent être extrêmement chronophages, les développeurs souhaitent transformer les assauts et missions de Borderlands Mobile en capsules adaptées au support. Pas plus de quelques minutes pour boucler les différentes missions et différents modes de jeux allant en ce sens seront disponibles comme les sempiternels modes arènes et escalades (qui restent, en soi, des modes arènes).

Et nous pouvons déjà y voir une limite : Borderlands est, par essence, un jeu qui se parcourt durant de longues heures et qui offre une certaine sensation de liberté. Le choix de cloisonner le temps de jeu et les cartes peut se comprendre, mais ce que l’expérience Borderlands Mobile gagnera en fluidité et en rapidité, il le perdra en identité pure de la licence, un fait déjà observable dans la seule vidéo de gameplay existante publiée par IGN. Mais attendons d’avoir la bête en main pour voir si Borderlands est voué, sur mobile, à se transformer en simple FPS en arène.

Espérons que la phase de test soit concluante pour que Borderlands Mobile se déploie à l’international, la page support du jeu indiquant la mention Android. Aucune date de sortie, ni de communication officielle de la part de Gearbox et 2K ne pourront nous faire espérer une sortie prochaine.