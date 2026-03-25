Un premier pack histoire qui y va C4SH pour Borderlands 4

Borderlands 4, après avoir effacé le souvenir du film de nos esprits, continue de conter son histoire avec le prochain DLC prévu pour le 26 mars 2026. Ce premier gros contenu supplémentaire est un pack histoire intitulé « Mad Ellie et l’Arche des damnés ». Les joueurs peuvent s’attendre à de nouvelles missions et activités, ainsi qu’un personnage jouable inédit : C4SH.

Du contenu supplémentaire pour ramener les joueurs, Borderlands 4 attendu au tournant

Comme le titre le suggère, ce contenu additionnel verra le retour d’Ellie, apparue dans Borderlands 2. La thématique de l’horreur cosmique sera au centre des missions scénarisées qui pourront être jouées en contrôlant un robot bien loin de son casino. Le renégat au masque de mort, C4SH, sera livré avec son jeu de cartes et ses dés qui seront des armes aux effets aléatoires. Les joueurs pourront s’adonner à un traditionnel shooting/looting dans une région inédite de Kairos, le Glacier des murmures, dans laquelle ils trouveront cosmétiques et armes exclusifs afin d’affronter toujours plus d’ennemis et de boss originaux.

La sortie du DLC sera aussi l’occasion pour le jeu de recevoir une importante mise à jour. On espère que celle-ci permettra aux joueurs PC de profiter d’une version optimisée de Borderlands 4 qui souffre encore de bugs et de crashs à répétition. Malheureusement pour les possesseurs de Switch 2, Gearbox a définitivement annulé le portage. Take-Two a sûrement estimé que les parts de marchés y étaient trop faibles vues les ventes décevantes du jeu à l’international lors de sa sortie initiale et a donc préféré recentrer l’équipe de développement sur les versions existantes.

Malgré ses défauts et près de trois millions d’exemplaires vendus (encore loin d’égaler les trente millions et vingt-trois millions de ventes respectifs du second et du troisième volets), le titre de Gearbox est considéré comme un bon jeu et a déjà généré des revenus importants, surtout sur le marché américain.

Pour le reste de l’année, les joueurs de Borderlands 4 ne seront pas en reste puisque plusieurs contenus (gratuits) seront ajoutés pendant le second trimestre 2026 ainsi que le pack prime 3. Il faudra toutefois attendre la fin du troisième trimestre de l’année pour jouer au second pack histoire et les quatrième et cinquième pack prime.