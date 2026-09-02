La retraite attendra pour Mario Kart 8 Deluxe

Avec l’arrivée de la dernière Switch 2, Nintendo a lancé une nouvelle ère pour sa série avec Mario Kart World. Pour autant, la société ne tourne pas le dos à l’épisode à succès : Mario Kart 8, vendu à plus de 71 millions d’exemplaires, vient aujourd’hui marquer de son empreinte la toute récente machine du constructeur japonais. Profitant ainsi de la nouvelle mise à jour (la 4.0.0), le précédent volet accueille de nouveaux ajouts propres à transformer l’expérience.

Plus de gens, plus de fun !

En offrant une mise à jour Switch 2 à son titre, Nintendo lui donne une apparence plus convenable, plus digne de son nouveau matériel. Même si ces changements ne seront sans doute pas ce qui fera l’importance de ce nouvel apport. En effet, la véritable attraction se trouve plutôt sur un autre aspect : la perspective de pouvoir jouer jusqu’à huit joueurs en écran partagé. Une évolution conséquente quand on compare avec le plafond précédent des 4 joueurs.

À côté de cela, Nintendo ajoute également une fonctionnalité permettant l’utilisation de la caméra USB de la marque. L’objet dévolu à la console, et vendu séparément, permettra ainsi à l’utilisateur d’intégrer son visage dans le jeu en session multijoueur local ou en ligne (via Game Chat). Un élément sans doute mineur, qui fera néanmoins plaisir aux possesseurs de l’appareil.

Mais la véritable plus-value se trouve dans l’amélioration même des conditions de jeu : les temps de chargement ont été réduits, la vitesse des participants a été revue à la hausse et un certain défaut lié au personnage de Boo semble avoir été corrigé. En outre, la mise à jour permet dans le même temps aux membres du Pass booster de lancer 96 courses en mode VS.

Un roi intouchable ?

Un mouvement apprécié de la part de Nintendo qui peut néanmoins surprendre. Il était difficile de s’attendre en effet à ce que Big N revienne sur cet opus… Même si aujourd’hui on voit de plus en plus de développeurs remettre sous les projecteurs certaines de leurs créations plusieurs années après. Toutefois, ici, tout semblait fini : Mario Kart 8 Deluxe accueillait ses derniers circuits et, surtout, son successeur arrivait quelques années après sur Switch 2.

Alors forcément, des questions peuvent se poser. Surtout quand on redirige notre œil sur le nouveau venu qu’est Mario Kart World, car son existence n’est-elle pas censée rendre obsolète son prédécesseur ? Et en remettant la lumière sur MK8 Deluxe, Nintendo ne formule-t-il pas un aveu d’échec implicite quant à son dernier volet qui est loin d’avoir pleinement satisfait le public ?

En tout cas, lorsque l’on connaît les différents griefs des joueurs à l’encontre de World et de sa proposition de monde ouvert, il serait tentant de penser en ce sens. Cependant, attention à ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Toujours est-il qu’aujourd’hui, en améliorant son titre, Nintendo donne une raison de ne pas se tourner vers World.