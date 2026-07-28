S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope – L’extension est datée, et annonce du changement

GSC Game World vient de lâcher l’info que tous les fans de post-apo saveur Europe de l’Est attendaient depuis le Xbox Partner Preview de mars dernier : la première extension narrative de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, appelée Cost of Hope, a désormais une date de sortie précise, annoncée par un court trailer qui met le focus sur les nouveaux lieux qui nous attendent au cœur de la Zone d’exclusion. Rendez-vous le 20 août 2026 pour une sortie accompagnée d’une grande mise à jour 2.0, sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

La Zone s’agrandit, mais reste toujours aussi dangereuse

Même s’il est assez court, ce nouveau trailer nous permet de découvrir un peu plus en profondeur le terrain de jeu lugubre qui attend les stalkers téméraires à la fin de l’été. Nous savions déjà que l’extension nous donnera accès à deux nouvelles zones exclusives, qui seront directement intégrées à l’open world du jeu de base : la centrale nucléaire de Chornobyl (ou CNPP), lieu emblématique de la série qui manquait jusqu’alors au deuxième épisode, ainsi que la Forêt de Fer, nouvelle venue qui se révèle être la star de ce trailer d’annonce.

Alors que Skif, le protagoniste, est contacté par un mystérieux stalker, on apprend qu’un accès est désormais ouvert à ces nouveaux territoires précédemment cloisonnés derrière d’imposants mur de béton et de radiations mortelles. Les images nous montrent le héros ouvrir les portes de ces frontières et s’aventurer dans un labyrinthe de ruines métalliques et d’anomalies électriques, dans une atmosphère lourde et menaçante qui montre que la Zone n’a rien perdu de sa superbe. Profitez bien du soleil cet été, car la fin du mois d’août s’annonce sombre et claustrophobique.

Car au delà de ces deux zones « ouvertes » supplémentaires, l’extension proposera également son lot de nouveaux espaces fermés. Les laboratoires X, stars de la licence, devraient ainsi voir leur nombre s’agrandir et proposer de nouvelles séquences cloisonnées et stressantes sous terre.

L’aventure devrait d’ailleurs aussi nous conduire à Limansk, ville fantôme déjà visitée par le passé dans l’opus Clear Sky, même si rien n’a été confirmé de façon certaines par les trailers. C’est en tout cas un lieu qui a été teasé par de mystérieuses fréquences radio dans le jeu de base, et qui pourrait revenir sous une forme ou une autre dans ce nouveau chapitre de l’histoire.

De nouveaux trésors pour faire rêver les stalkers au coin du feu

Pour motiver rookies et vétérans à se risquer dans ces nouveaux lieux, de nombreuses nouvelles récompenses seront de la partie. Que ce soit des pétoires, des combinaisons, équipements de protection ou modificateurs d’armes, on peut s’attendre à pas mal de loot pour justifier de risquer sa vie au cœur de la Zone. Et ces équipements ne seront pas de trop pour affronter les dangers inconnus que nous prépare ce nouveau chapitre.

Les précédents aperçus de l’extension nous ont ainsi fait découvrir des mutants inédits et nouvelles anomalies mortelles (mais tout stalker qui se respecte le sait, c’est aussi la promesse d’artéfacts rares et jamais vus). La menace sera grande et il faudra se préparer un minimum avant de quitter le village des nouveaux. Le DLC sera accessible à partir du stade où la quête principale nous demande de quitter la Zone Inférieure (soit la fin de la partie « tutoriel ») et restera disponible jusqu’au point de non retour de la fin du jeu de base. Il faudra donc avoir terminé le prologue et s’être un minimum familiarisé avec les dangers de la Zone avant de pouvoir prétendre survivre aux nouvelles épreuves de Cost of Hope.

Ainsi, Cost of Hope se révèle bien être un nouveau chapitre qui s’inscrira dans la trame principale de Heart of Chornobyl. Et les stars de cette histoire seront deux factions chères au cœur des vétérans de la série : la Liberté et le Devoir. Déjà vues dans les anciens opus, ces deux factions opposées idéologiquement étaient très en retrait dans le scénario du second épisode, suite à un traité qui avait conduit à un cessez le feu entre les deux camps.

Mais Cost of Hope nous promet un tournant dramatique dans ce conflit, et le joueur sera amené à devoir faire des choix qui seront déterminants pour l’avenir. Allez-vous prêter allégeance au Devoir qui souhaite combattre les dangers de la Zone et tenter de l’éradiquer, ou serez-vous plus sensibles à la philosophie de la Liberté, qui voit celle-ci comme une promesse de découvertes et de bienfaits pour l’humanité ? Quoi qu’il en soit, ces choix seront déterminants et influenceront l’intrigue et la fin obtenue.

Pour accompagner le joueur, un casting de nouvelles têtes et d’anciens personnages cultes viendra donner la réplique à Skif, dans une aventure narrative qui devrait dépasser la douzaine d’heures d’après GSC.

Un espoir qui va au-delà de Cost of Hope

La sortie de cette première extension (sur les deux qui sont déjà confirmées) se fera en grandes pompes, avec une nouveauté parallèle de taille : la mise à jour 2.0 de S.T.AL.K.E.R. 2. Une mise à jour de taille attendue au tournant par les fans, car elle inclut le passage du moteur du jeu à la nouvelle version de l’Unreal Engine 5.

Et ce changement, au delà d’une promesse de meilleures performances graphiques, devrait permettre une véritable révolution de l’A-life, fameuse simulation de vie des personnages non joueurs qui avait fait la renommée de la licence à l’époque, mais qui s’était révélée défectueuse, voire inexistante lors de la sortie du second opus en 2024. GSC a proposé de nombreuses corrections entre temps, mais c’est cette mise à jour qui devrait permettre au jeu d’enfin supporter cette simulation de vie complète, et rendre chaque excursion dans la Zone unique et authentique.

Les fans seront également ravi d’apprendre que les jumelles feront aussi leur grand retour avec cette mise à jour, preuve que le studio a su se libérer de la barrière technique qui bloquait précédemment l’apparition des PNJ autour du joueur dans une bulle de 100m, et qui empêchait de simuler la vie au delà de cette bulle très limitée (et rendait par conséquent l’usage de jumelles inutile). La mise à jour 2.0 et toutes ses nouveautés sera d’ailleurs disponible gratuitement pour tous les joueurs possédant le jeu de base.

Le 20 août est donc un rendez-vous des plus importants qui se joue pour S.T.A.L.K.E.R. 2 : la sortie de son nouveau chapitre ambitieux sur le plan de la narration et de l’accroissement de l’espace de jeu, mais également une deuxième chance qui s’offre à GSC de livrer une expérience à la hauteur de ses ambitions, et de l’héritage de cette licence culte.