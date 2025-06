Splatoon s’étend : Un spin-off solo et du contenu tout frais pour Splatoon 3

En pleine effervescence suivant le lancement de la Switch 2 et au cœur de la saison des conférences, Nintendo a créé la surprise en dévoilant sans prévenir un tout nouveau jeu dans l’univers de sa licence colorée : Splatoon Raiders. Cette annonce inattendue s’est accompagnée de nouvelles réjouissantes pour les joueurs de Splatoon 3, qui bénéficieront prochainement d’une mise à jour de contenu.

Splatoon Raiders, l’aventure en solitaire

Il ne s’agit pas d’un quatrième opus, mais bien d’un spin-off narratif prévu en exclusivité sur Switch 2. Splatoon Raiders semble vouloir explorer une facette plus posée et scénarisée de son univers. Les joueurs y incarneront un mécanicien au passé mystérieux qui partira à la découverte de l’archipel Spirhalite aux côtés des célèbres Tridenfer. Pour mener à bien cette aventure, notre mécanicien disposera d’une sorte de bateau lui servant de base. Pour le moment, Nintendo a gardé le secret sur la date de sortie, laissant les fans dans l’attente de plus amples informations.

Splatoon 3 n’est pas laissé pour compte

En parallèle de cette nouvelle aventure, les joueurs de Splatoon 3 n’ont pas été oubliés. Nintendo a annoncé qu’une mise à jour gratuite fera son arrivée ce 12 juin sur Nintendo Switch et Switch 2. Celle-ci apportera son lot de nouveautés pour pimenter les guerres de territoire, avec notamment la collection d’armes la Contrée Clabousse. Cette collection regroupera une trentaine d’items inspirés de modèles existants, mais dotés d’un nouveau design et de combinaisons d’armes secondaires et spéciales différentes. Les nostalgiques ne seront pas en reste, puisque cette mise à jour signera également le grand retour du Passage Turbot, un stage très apprécié du premier Splatoon.

De plus, une nouvelle statistique, appelée Arsenal Power, fait son apparition dans les matchs Anarchie. Cet indicateur mesurera l’efficacité des joueurs avec chaque arme, en se basant sur leur taux de victoires/défaites, et influencera le matchmaking pour proposer des parties mieux équilibrées. L’objectif avoué est de permettre aux joueurs d’expérimenter de nouvelles armes sans craindre de pénaliser leur équipe ou leur propre classement.

Sur Switch 2, cette mise à jour ne se contentera pas d’ajouter du contenu. Elle proposera également des améliorations graphiques et de meilleures performances, tirant parti de la puissance de la nouvelle console. Plus important encore, cette bande-annonce confirme officiellement la possibilité pour les joueurs sur Switch et Switch 2 de jouer ensemble en ligne, assurant ainsi une transition en douceur et une communauté unifiée. C’est une excellente nouvelle pour tous les Inklings et Octalings, quelle que soit leur console.