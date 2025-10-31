Quelles sont les sorties jeux vidéo de novembre 2025 ?

Le mois de novembre 2025 s’annonce comme l’un des plus intenses de l’année. Entre les blockbusters très attendus, les retours de licences cultes et plusieurs surprises venues tout droit du monde indépendant, les joueurs auront de faire pendant des heures et des heures. Ce mois marquera notamment la sortie de titres majeurs tels que Call of Duty: Black Ops 7, Europa Universalis V ou encore Anno 117: Pax Romana, sans oublier de nombreuses rééditions et adaptations sur la Nintendo Switch 2. Les amateurs de stratégie, d’action ou de RPG trouveront chacun leur bonheur, tandis que les nostalgiques profiteront des remasters de classiques comme Syberia Remastered ou Yakuza Kiwami 2.

Entre exclusivités, portages et nouvelles licences prometteuses, les sorties jeux vidéos de novembre 2025 symbolisent parfaitement la diversité actuel de notre divertissement préféré, un mélange de tradition et d’innovation qui promet un mois riche en découvertes et en émotions.

PlayStation 5

Football Manager 26 – 04/11

Syberia Remastered – 04/11

Anno 117: Pax Romana – 13/11

Inazuma Eleven: Victory Road – 13/11

Call of Duty: Black Ops 7 – 14/11

Code Violet – 14/11

Where Winds Meet – 14/11

Morsels – 18/11

Moonlighter 2: The Endless Vault – 19/11

STALKER 2: Heart of Chornobyl

Project Motor Racing – 25/11

PlayStation 4

Inazuma Eleven: Victory Road – 13/11

Call of Duty: Black Ops 7 – 14/11

Xbox Series

Football Manager 26 – 04/11

Syberia Remastered – 04/11

Anno 117: Pax Romana – 13/11

Inazuma Eleven: Victory Road – 13/11

Call of Duty: Black Ops 7- 14/11

Morsels – 18/11

Moonlighter 2: The Endless Vault – 19/11

Project Motor Racing – 25/11

Xbox One

Call of Duty: Black Ops 7 – 14/11

Monster Hunter Stories – 14/11

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 14/11

Nintendo Switch 2

Hyrule Warriors: Les Chroniques du Sceau – 06/11

Good Night Universe – 11/11

Inazuma Eleven: Victory Road – 13/11

Yakuza Kiwami – 13/11

Yakuza Kiwami 2 – 13/11

Dragon Ball: Sparking! Zero – 14/11

Morsels – 18/11

Kirby Air Riders – 20/11

Nintendo Switch

Inazuma Eleven: Victory Road – 13/11

Dragon Ball: Sparking! Zero – 14/11

Morsels – 18/11

PC

Satisfactory – 04/11

Europa Universalis V – 04/11

Football Manager 26 – 04/11

Syberia Remastered – 06/11

Of Ash and Stell – 06/11

Lumines Arise – 11/11

Good Night Universe – 11/11

Anno 117: Pax Romana – 13/11

Inazuma Eleven: Victory Road – 13/11

Call of Duty: Black Ops 7 – 14/11

Where Winds Meet – 14/11

Escape from Tarkov – 15/11

Morsels – 18/11

Moonlighter 2: The Endless Vault – 19/11

Constance – 24/11

Project Motor Racing – 25/11

Voilà qui termine notre bref aperçu des prochaines sorties. Que comptez-vous acquérir sur ces sorties jeux vidéo majeures de novembre 2025 ? Dites-nous tout dans la section des commentaires.