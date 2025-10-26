Kirby Air Riders – Dans les starting blocks avec un second direct

C’est qu’il y en a, des choses à dire sur Kirby Air Riders ! À peine un mois après un premier direct présentant le jeu, Masahiro Sakurai a animé une seconde diffusion dédiée au jeu, qui a duré une heure cette fois-ci. Il y a présenté en plus grands détails les différents modes de jeu, et a terminé le direct sur une assurance : Kirby Air Riders sera un jeu complet, sans aucun DLC ou suite de prévue.

De plus, avant la sortie prévue le 20 novembre, les joueurs pourront s’essayer au jeu de course à travers le Global Test Ride, une démo en ligne disponible pour les joueurs ayant une Switch 2 et un abonnement Nintendo Switch Online. Elle ne fonctionnera pas comme une démo classique : les 7, 8, 9, 15 et 16 novembre, les joueurs pourront se connecter, participer à des courses événements et tester les fonctionnalités multi-joueur du titre.

Un Kirby Air Riders direct qui révèle tout… ou presque !

Ce sont bien quatre modes qui seront disponibles dans Kirby Air Riders : les modes Air Ride et City Trials, déjà présentés dans le direct précédent, Top Ride et Road Trip. Dans ce direct, Sakurai a présenté plus en détail les deux derniers. Top Ride est un mode qui revient du jeu d’origine, Kirby Air Ride. Il y sera possible de faire des courses courtes entièrement vues depuis l’au-dessus de la carte.

Sur le fond, il fonctionnera comme les autres modes : on pourra y choisir son kart, son pilote, les mêmes compétences et outils. A noter qu’il s’y ajoutera tout de même des objets uniques au mode.

Clairement, la grande nouveauté, c’est le mode Road Trip : il s’agira d’un mode narratif parsemé de défis et d’événements. Il sera composé de courses des trois autres modes, tout en détaillant les circonstances qui ont mené les différents pilotes à prendre la route. Sakurai en dit peu sur ce mode et c’est bien compréhensible, puisque cela fait probablement partie des surprises qu’il souhaite garder pour le joueur.

Bien que Sakurai assure ne pas négliger le jeu solo, et le mode Road Trip le démontre bien, ce Direct a pris largement le temps de présenter de nombreuses fonctionnalités dédié au mode online. Déjà, les connexions en ligne avec des amis se feront à travers un Foyer. Il s’agira d’un espace où il sera possible de se déplacer à pied avec son pilote tout en préparant des courses sur les trois modes disponibles en ligne. Il sera même possible d’accommoder différentes courses à la fois.

Ensuite, on a aussi pu en apprendre plus sur le fonctionnement du système classé en ligne. Plutôt qu’un système de lettres ou de chiffres, HAL Laboratory a fait le choix d’un système aux couleurs de l’arc-en-ciel. Ce classement sera propre à chaque mode et sera visible sur la carte de pilote de chaque joueur.

En ligne, ce seront jusqu’à seize joueurs qui pourront participer ensemble aux courses du mode City Trial, possiblement par équipes de huit. Cependant, seuls huit joueurs peuvent se partager une piste de course, donc les joueurs seront divisés sur deux terrains différents et départagés au score.

Enfin, il est clair, ne serait-ce qu’à travers ce direct, qu’une attention toute particulière au détail a du être donnée aux différents aspects de Kirby Air Riders, jusqu’aux différentes options d’accessibilités qui ont été présentées. Sakurai s’est déjà exprimé sur la question de la cinétose, les maux de têtes et nausées que certains joueurs peuvent ressentir face à certains jeux où le mouvement est important.

Pour Kirby Air Riders, il a tenu à prendre en compte les difficultés que certains joueurs peuvent rencontrer, que ce soit lié à la cinétose, qu’il propose de mitiger grâce à des balises et des réductions du champ de vision, ou des outils plus généraux. Il sera notamment possible d’ajuster les couleurs de l’écran, la taille des textes et de changer la fonction des différentes touches de la manette.

Un jeu bien fini, sans DLC, sans suite

Sakurai termine ce direct sur une promesse qui fait du bien : Kirby Air Riders sera un jeu unique, sans DLC ou suite. C’était la conclusion de ce direct : ce nouvel opus n’a été possible que grâce à l’engouement du public pour le jeu d’origine, Kirby Air Ride sorti en 2003 sur Game Cube. Il tient à souligner qu’il a « donné tout ce qu’il avait » pour ce jeu, et qu’il n’y aurait rien à y ajouter à travers une suite ou un DLC.

Et il est bien là, l’intérêt de ce direct : si le premier direct devait nous convaincre des qualités générales du titre, celui-ci, certes, nous présente encore beaucoup de choses, on y voit surtout l’attention portée au détail. Bien que Sakurai souligne qu’il s’agira d’un titre unique, ce direct met également l’accent sur le lien entre Kirby Air Riders et Kirby Air Ride, que ce soit à travers les circuits faisant leur retour ou les remix musicaux. Reste à voir si, une fois la manette en main, la magie opérera, qu’on ait joué au précédent jeu de course Kirby dans les années 2000 ou non…