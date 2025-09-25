Mario Kart World – Nintendo écoute (enfin) les demandes des joueurs

Nintendo vient de déployer la version 1.3.0 de Mario Kart World. Pas de nouveaux circuits ni de personnages, mais des ajustements très attendus par toute la communauté, surtout du côté du multijoueur.

Parmi les sujets les plus polémiques depuis le lancement du jeu : la disparition presque complète des circuits à trois tours. Nintendo y répond ici en augmentant à nouveau leur fréquence dans les sélections de circuits pour les courses VS et les parties en ligne. Le précédent patch avait déjà commencé à corriger le tir sur cet aspect et Nintendo continue dans ce sens. Autre ajout marquant : il est enfin possible de rejoindre un ami en ligne déjà engagé dans le mode Survie, une option étonnamment absente jusqu’à présent. Et si le lobby est complet, pas de panique : deux joueurs peuvent patienter ensemble en mode Balade, rendant l’attente moins ennuyeuse.

Autre chose, il vous est sûrement déjà arrivé de passer derrière une boîte d’objets… juste après qu’un adversaire l’a prise, et de constater qu’elle n’est pas encore réapparue. Une frustration bien connue des joueurs, surtout maintenant qu’il y a 24 pilotes sur la piste ! Pour pallier à ce problème, les développeurs ont réduit le temps de réapparition. Un ajustement en apparence mineur, mais qui va réellement améliorer le confort et le rythme des courses.

Nintendo à l’écoute de ses joueurs

Le mode Balade gagne également en praticité. Dès à présent, les fameuses missions “P” déjà débloquées apparaissent directement sur la carte, ce qui permet de les refaire plus facilement si l’envie nous prend. Mieux encore, Nintendo offre désormais la possibilité de s’y téléporter. Résultat : les joueurs profitent d’une exploration plus libre et fluide, avec la possibilité de se promener au gré de leurs envies dans ce mode particulièrement détente.

D’autres petits détails ont également été ajustés. Par exemple, le saut déclenché lorsqu’on atterrissait sur un joueur était un peu trop puissant et nous propulsait beaucoup trop haut : ce n’est plus le cas. Le temps d’invincibilité après avoir reçu un coup a, lui aussi, été légèrement augmenté, rendant les affrontements plus équilibrés.

Il est agréable de constater qu’après avoir longtemps fait la sourde oreille, allant même parfois à contre-courant des attentes de la communauté, Nintendo semble avoir changé son fusil d’épaule. L’éditeur met enfin l’accent sur le confort de jeu, plutôt que sur une vision trop rigide de ce que doit être Mario Kart World. Et ce n’est certainement pas nous qui allons nous en plaindre.