Kirby Air Riders – 45 minutes de Nintendo Direct pour convaincre

Aujourd’hui, Nintendo a consacré un Direct spécial de 45 minutes pour grand retour de Kirby Air Riders. Un rendez-vous historique puisque la licence, disparue depuis la GameCube, revient sur Switch 2 avec Masahiro Sakurai à la barre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le jeu a beaucoup de choses à proposer.

Un gameplay à fort potentiel

Comme à l’époque, Kirby Air Riders conserve son concept simple et unique : l’accélération est automatique, le joueur ne gère que la direction, preuve qu’on est dans un jeu arcade où il n’est pas nécessaire de contrôler sa vitesse dans les tournants (comme tout bon Mario Kart-like qui se respecte). Les dérapages apportent eux aussi un boost de vitesse s’ils sont bien exécutés, même si cela semble différent de ce que l’on pouvait voir dans les autres jeux similaires. Ici, la vitesse a l’air de diminuer pendant le dérapage ; en revanche, le boost final est conséquent et donne une véritable impression d’accélération.

Des étoiles permettent de récompenser temporairement la conduite et les attaques de concurrents. Lorsque vous restez derrière un pilote, des étoiles apparaissent dans son sillage et vous offrent un boost de vitesse, à l’instar des derniers jeux de la licence Mario Kart. De même, lorsque vous attaquez un concurrent, vous gagnez des étoiles qui augmentent votre vitesse pendant un court laps de temps. Masahiro Sakurai l’a bien expliqué : son objectif est davantage de récompenser le joueur qui attaque plutôt que de pénaliser la cible, afin de créer un sentiment de gratification plutôt que de frustration.

L’une des plus grandes différences entre Kirby Air Riders et les autres jeux du même genre, c’est sa manière de gérer les objets. Ici, pas d’items disséminés sur le circuit : les “objets” prennent la forme d’ennemis que l’on peut aspirer en les battant lorsque l’on passe à côté d’eux, ce qui permet aux joueurs de récupérer leur capacité. Par exemple, si vous croisez un Bomber pendant votre course et que vous le neutralisez, vous pourrez ensuite lancer une bombe sur vos adversaires. Un concept original et parfaitement lié à l’univers de Kirby, qui réduit le côté aléatoire des traditionnelles “boîtes” d’objets.

Des pouvoirs spécifiques à chaque personnage !

Bien entendu, on retrouve les traditionnelles sélections de personnages et de véhicules. Chacun d’entre eux propose différentes statistiques qui modifient le gameplay. Mais la grande différence, c’est qu’en plus de ces statistiques, chaque personnage dispose de ses propres capacités. En effet, chacun des pilotes possède une aptitude unique : par exemple, Meta Knight utilise son attaque signature à l’épée, tandis que le Roi DaDiDou manie son légendaire marteau. Certains pourront attaquer leurs ennemis à distance, d’autres voler plus longtemps ou plus vite dans les airs. Résultat : une multitude de stratégies et de façons de jouer différentes s’offrent aux joueurs !

Pleins de façons de jouer différentes !

Parmi les modes proposés dans Kirby Air Riders, c’est bien le City Trial qui attire le plus l’attention. Déjà culte à l’époque de la GameCube, il revient modernisé et enrichi sur Switch 2. Plus qu’un simple mode de jeu, c’est une expérience à part entière, qui mélange course, exploration et stratégie.

Pendant 5 minutes, chaque joueur est lâché dans une grande arène dans laquelle il peut trouver des objets qui vont améliorer ses statistiques. Il peut également se produire des événements aléatoires, comme l’apparition de boss ou une zone qui se transforme temporairement en arène de combat et qui rapporte un lot de boosts à ceux qui survivront le plus longtemps. Au bout de ces 5 minutes, un petit bilan de ce que vous avez gagné vous sera dévoilé et, à partir de là, une sélection de mini-jeux sera proposée. Cela peut aller d’une course de vitesse en ligne droite à un concours de saut pour voir qui volera le plus loin, en passant par un combat à mort. Chaque joueur votera pour le mini-jeu qui lui plaît le plus, mais surtout pour celui qui conviendra le mieux aux objets qu’il aura récoltés durant les 5 minutes qu’il a passées dans City Trial.

Mieux que Mario Kart World ?

Évidemment, n’ayant pas encore pu tester le jeu, il est impossible de savoir ce qu’il vaut manette en main. D’autant plus que l’on ne connaît pas encore l’impact qu’auront les objets sur les courses. C’est d’ailleurs le défaut principal de bon nombre de Mario Kart-like : ne pas oser proposer de véritables « game changers », c’est-à-dire des objets capables de redéfinir l’issue d’une course. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que cette présentation est très prometteuse. En plus de tout ce qui a déjà été mentionné, les circuits se révèlent très variés. L’unique piste présentée dans son intégralité comporte de nombreux virages à 90 degrés ainsi qu’une largeur relativement réduite, ce qui mettra particulièrement en avant les compétences de pilotage.

Cependant, on peut noter beaucoup d’idées novatrices dans cette présentation de 45 minutes, extrêmement encourageantes et qui pourront peut-être donner de l’espoir à certains joueurs déçus du dernier Mario Kart World, qui pourraient trouver ici de quoi les satisfaire.