tt

Kirby Air Riders – 45 minutes de Nintendo Direct pour convaincre

Kirby Air Riders trailer nintendo Direct

Marco

Fan de jeux vidéo et d’animés, j’ai grandi aux côtés de Mario et Sonic. Je suis tombé très jeune dans l’univers du jeu vidéo et je m’y baigne encore aujourd’hui avec autant de plaisir !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator

Test Echoes of the End – Le charmant canard boiteux

Test Artis Impact – Profiter de chaque instant, au détriment du RPG