Kirby : Planet Robobot – Un portage en vue pour l’épisode 3DS ?

La Nintendo Switch est aujourd’hui l’une des consoles les plus vendues au monde ( avec quelque 140 millions d’unités écoulées), et sans aucun doute la console de la marque japonaise la plus présente dans les foyers. Ainsi, on ne peut s’étonner de voir paraître un grand nombre de portages dans le catalogue de cette dernière. Il y a effectivement un certain potentiel à exploiter, Nintendo se donnant notamment des chances supplémentaires de remettre sur le devant de la scène de titres que l’on aurait peut-être oubliés.

Parmi les jeux en question, on comptera par exemple le récent Mario & Luigi ou encore les très prochains Xenoblade Chronicle X et Donkey Kong Country HD. Et il semblerait que ce ne soit pas encore fini de ce côté-là : le constructeur japonais réserverait encore une carte sur ce terrain-là. En effet, la société prévoirait, selon certaines sources, de cette fois-ci porter un nouvel opus de l’une de ses franchises phares ( juste derrière les mastodontes que sont les Mario et Zelda entre autres) : Kirby. C’est du moins ce qu’affirme un certain insider au travers de l’une de ses productions vidéos diffusées sur YouTube.

Nate The Hate, un nom apparemment assez solide pour être relayé par VGC, a donc une certitude : sur la base de ses renseignements, Nintendo sortira bientôt de l’ombre Kirby : Planet Robobot. Sorti en 2016, il est, en plus d’être l’une des deux seules entrées accueillies par la console portable d’alors (la 3DS), l’un des titres les plus appréciés de la saga.

Alors, Planet Robobot arrivera-t-il ou n’arrivera-t-il pas Switch ? Réponse en 2025. Et, si cela est, il pourrait très certainement partager cette arrivée avec l’autre jeu 3DS justement : Kirby Triple Deluxe, qui, lui, a fait son apparition quelque deux années avant l’épisode qui nous intéresse. Tout au moins, c’est ce que l’on pourrait croire, Nintendo ayant redéposé la marque il y a un peu plus d’une année. Ce qui, on le conçoit, commence à être une époque un peu trop lointaine pour que l’on s’y fie…

Au final, bien qu’elle en ouvre la possibilité, la rumeur est à considérer comme telle, n’ayant ainsi aucune réelle consistance. Néanmoins, elle a tout de même des allures de vérité. Car oui, arrivée au stade où elle est, l’hybride de Nintendo est de moins en moins susceptible d’accueillir de projets de plus en plus ambitieux.

Du moins, ces derniers seront de moins en moins nombreux à se présenter, étant très probablement dirigé vers la prochaine console, dont la parution est, selon les bruits, assez imminente… Et, comme il faut, malgré tout, continué les affaires, qu’est-il de mieux que de tabler sur des valeurs (plus ou moins) sûres ?