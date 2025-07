Inazuma Eleven: Victory Road – le report de trop ?

Depuis le début du projet en 2016, à l’époque où le jeu s’appelait encore Inazuma Eleven: Ares no Tenbin, nous sommes au dixième report de Inazuma Eleven: Victory Road. A un mois exactement du lancement de l’accès anticipé, cet énième report est une douche froide pour tous les joueurs qui attendaient la sortie du jeu, et à qui Akihiro Hino, le PDG de Level-5, avait promis que la date de sortie du 22 août était définitive.

Un jeu bien trop gros pour Level-5 ?

Combien de projets ont fini par être annulés parce que leur développement coûtait beaucoup trop cher par rapport aux gains potentiels ? Certains éditeurs choisissent d’ailleurs de sortir le jeu dans un état lamentable pour tenter de récupérer assez d’argent pour amortir le développement, ce qui, disons-le, n’arrive jamais. Inazuma Eleven: Victory Road est un cas d’école de scope creep dans le monde du jeu-vidéo : trois projets différents, plus de dix ans de développement, dix reports dont quatre sur le troisième projet, et de nombreux records pour Level-5.

Inazuma Eleven: Victory Road avait déjà surpris les joueurs en avril, lors de l’annonce de la date de sortie que Level-5 présentait comme définitive : en plus du mode Histoire et du mode en ligne, Akihiro Hino avait montré des extrait du mode Chronique. Ce mode, qui devait à la base simplement offrir des matches inspirés par l’histoire de la saga, allait avoir sa propre histoire, ses propres cinématiques, et surtout contenir l’intégralité des matches des huit saisons qui composent l’adaptation en animé de la licence.

En plus de cela, toutes les mécaniques spécifiques aux jeux précédents allaient revenir, les joueurs pourraient recruter 5200 personnages au total, le mode histoire nous permettait de choisir certains membres de l’équipe principale et le jeu proposerait le plus grand nombre de cinématiques et de lignes doublées parmi les jeux de Level-5. Selon Akihiro Hino, c’était grâce au délai de juin à août 2025 ; il semblerait que deux mois n’aient pas suffi à ajouter ce que Hino promettait.

Si selon les récentes publications sur X d’Akihiro Hino, le jeu serait a priori sur la bonne voie et que le retard ne concernerait que le doublage du jeu et sa traduction, force est de constater qu’il ne sera pas prêt à temps pour les dix-sept ans de la série. Nous le disions dans un précédent article, mais Level-5 continue à avoir des difficultés à opérer à l’échelle internationale.

Une déception pour les fans d’Inazuma Eleven: Victory Road

Pour les fans de la série qui attendent ce nouveau jeu depuis près de dix ans, c’est le report de trop. Akihiro Hino avait promis en avril que la date de sortie du 22 août 2025 était définitive, et ce report tombe comme un cheveu sur la soupe. Comment les fans du studio peuvent encore avoir confiance en Level-5 s’il rompt chacune de ses promesses ?

De nombreux joueurs attendant le jeu ont alors exprimé leur déception sur les réseaux sociaux, certains ordonnant même à Level-5 de sortir le jeu à la date initiale, quitte à devoir annuler le doublage anglais ou certaines traductions. Si la déception est légitime, certaines demandes sont irraisonnables, voire même abjecte.

Nous pourrions alors parler de la campagne de harcèlement à l’encontre d’Akihiro Hino intitulée « #AKIHIROGOHOME », lancée par des joueurs en colère, qui consiste à demander la démission du PDG de Level-5, à l’insulter et à poster des images de son avatar affublé d’une tête de clown. Il est normal d’être déçu, mais nous ne cautionnons absolument pas cette campagne de harcèlement. Rien ne devrait justifier un tel déchaînement de haine.

La nouvelle date de sortie, que nous espérons réellement définitive, est donc fixée au 14 novembre 2025. Cependant, cette date soulève une nouvelle question : qu’en est-il de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, dont la sortie était prévue pour 2025 ? Son développement se porte-t-il bien ou sera-t-il lui aussi repoussé ?

Rappelons que lorsque la sortie de Fantasy Life i : La Voleuse de Temps a été décalée à mai, c’est celle d’Inazuma Eleven: Victory Road qui a été repoussée de juin à août. La sortie du nouveau jeu de la saga Professeur Layton pourrait alors être repoussée à 2026, décevant cette fois-ci non pas les fans du RPG footballistique, mais bien les amateurs d’énigmes.