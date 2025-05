FANTASY LIFE i : La voleuse de temps – Le retour en grâce de Level-5 ?

Si le studio Level-5 s’était forgé une renommée à la fin de années 2000 et au début des années 2010 en enchaînant les succès, la compagnie s’est faite discrète depuis ; certains jeux en développement ont été annulés, d’autres ne sont sortis qu’au Japon, le studio fermait ses locaux internationaux, et certains jeux, comme FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, ont connu un développement compliqué.

FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, d’abord annoncé pour 2023 avant de voir sa fenêtre de sortie repoussée à 2024, devait sortir en avril 2025. C’est en février 2025 que nous avions appris que la date de sortie avait encore été repoussée au 21 mai 2025. Level-5 Comcept s’occupait alors du développement jusqu’au départ du producteur du jeu, Keiji Inafune, au cours de l’année 2024 ; Akihiro Hino, le PDG de Level-5, s’est donc vu contraint de s’occuper personnellement de la production du nouvel opus de la saga Fantasy Life, et de demander aux équipes internes travaillant sur les deux autres jeux prévus pour 2025, INAZUMA ELEVEN: Victory Road et Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur, d’aider au développement de FANTASY LIFE i : La voleuse de temps, repoussant alors la sortie du premier jeu de juin au 22 août 2025. Le 30 avril 2025, Level-5 actait la décision d’absorber définitivement la structure Level-5 Comcept au sein de sa branche principale.

Premier des trois jeux annoncés pour 2025, FANTASY LIFE i : La voleuse de temps était porteur d’espoir pour Level-5, qui avait annoncé se focaliser sur la qualité des projets en cours de développement, quitte à devoir repousser leur date de sortie. Cette stratégie a porté ses fruits puisque le 24 mai 2025, le compte X FANTASY LIFE Series annonçait que FANTASY LIFE i avait dépassé les 500,000 exemplaires vendus en trois jours. Rappelons à titre de comparaison que le premier opus s’était écoulé à 1.1 million d’exemplaires au total sur Nintendo 3DS. Le succès de ce nouvel opus témoigne alors de la pertinence de la stratégie de Level-5 de sortir certains jeux sur XBox Series, Playstation 4 & 5, Nintendo Switch et Steam.

Le 23 mai, Level-5 annonçait également avoir entamé le développement d’un DLC gratuit intitulé « Update the World! » afin de remercier les joueurs de leur soutien. Ce futur DLC contiendra, entre autres, de nouvelles recettes ainsi que du nouveau contenu qui donnera aux joueurs l’opportunité de faire bonne utilisation de leurs armes rares. Le studio prévoit aussi de continuer à mettre à jour FANTASY LIFE i : La voleuse de temps afin que les joueurs puissent profiter encore plus longtemps du jeu.

Level-5 marque alors avec ce nouveau Fantasy Life un retour sur le devant de la scène et continue le développement dans l’optique de créer un jeu auquel on puisse jeu pendant encore des heures et des heures, à l’instar d’INAZUMA ELEVEN: Victory Road, leur prochain jeu en date. Il ne reste plus qu’à espérer que le succès sera au rendez-vous pour le reste de l’année, jusqu’à la sortie de Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur.