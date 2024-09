LEVEL-5 Vision 2024 – Des nouvelles de Layton et un successeur pour Yo-Kai Watch

Le studio LEVEL-5 fait un retour en force ! Après la fermeture de sa filiale nord-américaine en 2020, on avait peu de nouvelles de leurs productions en occident. Lors d’une présentation intitulée LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children, le PDG Akihiro Hino nous donne enfin des informations sur toutes les prochaines sorties ! De Professeur Layton à Inazuma Eleven, en passant par Fantasy Life, voici tout ce qu’on a appris lors de ce showcase.

La première bonne nouvelle concerne FANTASY LIFE i: La voleuse de temps. Le jeu devait initialement sortir en octobre 2024, avant d’être repoussé à une date indéterminée. On apprend que le deuxième opus de la simulation de vie arrivera en avril 2025. Au cours de la présentation, Akihiro Hino nous explique qu’on pourra se déplacer partout dans cet open-world : exploration et aventure seront bien au rendez-vous.

C’est ensuite au très attendu Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur d’avoir son moment de gloire. Peu d’informations malheureusement, mais un trailer inédit dans lequel on voit les modèles 3D de Layton et Luke, ainsi qu’un mystérieux cowboy fantôme dans une ville américaine aux accents steampunk. Ce sera l’opus avec le plus grand nombre de puzzles de toute la franchise ! Le jeu est toujours en cours de développement, mais Akihiro Hino nous assure qu’il devrait être prêt pour une sortie en 2025 sur Switch.

La saga Inazuma Eleven a quant à elle droit à deux annonces. Tout d’abord, un remake du premier jeu, avec de nouveaux visuels et une accessibilité améliorée. Inazuma Eleven RE est prévu en 2026 sur PC, Switch, PlayStation 4 et 5. On apprend aussi que le prochain opus, Inazuma Eleven Victory Road sortira finalement en 2025.

Ce retard est justifié par l’envie de créer le « jeu ultime » en tenant compte des premiers retours des testeurs. Les premières images montrent qu’on pourra changer de gameplay en cours de match, pour choisir de s’orienter soit vers l’action, soit vers la stratégie. Le jeu met également l’accent sur la personnalisation et sur les relations entre les personnages.

Autre jeu qui voit sa sortie repoussée : DECAPOLICE. La toute nouvelle franchise de LEVEL-5 n’arrivera qu’en 2026 sur nos consoles et PC. On a tout de même droit à un nouveau trailer ainsi qu’à une chanson pour patienter.

Enfin, c’est l’annonce d’un tout nouveau jeu qui retient notre attention : Holy Horror Mansion, un RPG dans la droite lignée des Yo-Kai Watch. D’après Akihiro Hino, il s’agira du plus grand projet cross-media de LEVEL-5, avec pour maître-mot la famille. Les premières images nous montrent un fantôme qui semble hanter les objets pour les transformer en créatures toutes mignonnes, avec un gameplay apparemment centré sur la danse et la combinaison de différents objets. Pas de date pour ce projet intriguant, mais une présentation dédiée aura lieu au printemps 2025.

Même si on est heureux de voir que le studio est de retour, on retiendra surtout de ce LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children que beaucoup de dates de sorties sont repoussées à l’an prochain. On a hâte d’être en 2025 pour enfin découvrir tous ces jeux, mais on ne doute pas qu’ils vaudront l’attente !