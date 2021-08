Megaton Musashi, la dernière chance de Level-5, date sa sortie

Désolé pour cet excès de zèle dès le titre mais, quand on observe l’état de Level-5 aujourd’hui et qu’on le compare à ce qu’il était il y a 10 ans, on a du mal à cacher notre inquiétude. Le début des années 2000 était prolifique pour la société de Fukuoka. En quelques années, le studio, de taille plutôt humble, a rencontré la gloire et a enchaîné les succès. Un projet pour Microsoft, un autre pour Square Enix, des plans avec Sony : la machine est lancée ! Tout s’enchaîne très vite ensuite. Le studio devient éditeur, sort le premier Layton, puis Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch et Ni no Kuni et enfin l’ouverture d’un studio américain, un succès monstre donc qui n’a malheureusement pas duré.

Difficile de définir les raisons qui ont mené à cette chute dramatique mais le constat est là : la seconde moitié des années 2010s n’a pas joué en sa faveur. Sortie dans l’indifférence générale du quatrième volet de Yo-Kai Watch (et probable abandon d’une sortie de ce volet en occident), fermeture de la branche américaine en catimini, reports à répétition du nouveau Inazuma Eleven mais aussi de Megaton Musashi, le dernier ambitieux projet multimédia de la boîte (comprenez qu’il y aurait un jeu, un animé et des tonnes de produits dérivés, une habitude du studio) annoncé en 2016 avant de tomber dans l’oublie.

Et pourtant, serait-ce une lueur d’espoir qui apparaît au loin sur la carrosserie rutilante de ce robot géant ? Level-5 est désormais assez confiant pour l’affirmer : Megaton Musashi débarquera sur PlayStation 4 et Nintendo Switch japonaises le 11 novembre 2021. Mieux, il aura fallu attendre jusqu’ici pour découvrir les premières images de gameplay dans un trailer qui confirme non seulement un jeu qui rappelle un certain Daemon X Machina, mais qui annonce un action-RPG pêchu, avec de nombreuses options de customisation pour les robots et un mode multijoueur coopératif par internet.

Naturellement, nous sommes assez excités. Cependant, à l’heure actuelle, rien n’est joué. Le titre rencontrera-t-il le succès où rejoindra-t-il le cimetière des projets sans public ? Y-a t-il une chance que nous puissions prendre le contrôle d’un de ces robots géants en occident ? Megaton Musashi sera-t-il le dernier clou dans le cercueil de Level-5 ? Une partie de ces questions trouveront réponse le 11 novembre sur Nintendo Switch et PlayStation 4 (oui, la version PS5 évoquée l’an dernier serait passée à la trappe si on tire des conclusions en notant son absence sur le site officiel du jeu).

Ah, une bonne nouvelle quand même pour terminer, Ni no Kuni: Cross Worlds, le MMO mobile en partenariat avec NetMarbles se porte bien (l’espoir existe donc toujours).