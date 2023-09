DECAPOLICE – Level-5 en dévoile un peu plus avant le TGS

Le Tokyo Game Show approche à grands pas, ce jeudi 21 septembre précisément, et pour ceux qui aiment bien manger du jeu japonais, il s’agira de pleurer à chaudes larmes en faisant les prévisions de vos prochaines dépenses. Pour lancer les hostilités et en préambule de l’événement, Level-5, studio historiquement prolifique, a dégainé non pas un, mais deux nouveaux trailers de son prochain jeu nommé Decapolice.

Ce mélange entre jeu de détective et RPG nous placera dans la peau d’Harvard Marks, jeune enquêteur arrogant qui cherche à tout prix à élucider le meurtre de sa mère. Il semblerait que son histoire soit étroitement liée à celle d’un dangereux tueur en série : Le Clown. Dans cette quête, il vous faudra alterner entre la vie réelle et une copie virtuelle de la réalité : le Decasim qui s’apparente en quelque sorte à une espèce d’encyclopédie géante de tous les crimes passés dans la ville de Decapolis.

C’est par ce biais que l’essentiel de la composante RPG du jeu et le tour par tour s’illustreront. Plusieurs compagnons rejoindront votre équipe afin de vous aider, chacun possédant ses propres spécificités pour faciliter vos recherches, mais également pour toute la partie combat.

Decapolice est toujours prévu d’ici la fin d’année sur Nintendo Switch, PlayStation 5 et aussi PlayStation 4, se frayant un chemin parmi de nombreux jeux Level-5 déjà annoncés en 2023 : Inazuma Eleven Victory Road, Fantasy Life 1: The Girl Who Steals Time et Megaton Musashi W: (Wired).

Tous ces prochains titres ne possèdent pas encore de dates de sortie précises même si certains d’entre eux devraient s’en munir d’ici la fin du TGS. Cependant, on imagine mal tous les jeux cités sortir dans l’intervalle qui nous sépare de la fin de l’année 2023, historiquement chargée pour notre média adoré.