Lies of P: Overture – Retour au pays de la folie

Parmi les Souls-like les plus enthousiasmants de ces dernières années, Lies of P, par les Sud-Coréens de Round8, fait partie des titres qui nous reviennent en mémoire le plus rapidement. Fort d’un succès à la fois commercial et critique, le studio nous concoctait depuis lors un contenu additionnel, rapidement teasé après sa sortie (ainsi qu’un suite, a priori toujours en développement, autour de, semble-t-il, le magicien d’Oz). D’abord espéré pour 2024, Lies of P: Overture a finalement été décalé pour 2025. Alors, était-ce vraiment une surprise que le titre ait de nouveau fait parlé de lui durant la Summer Game Fest ?

Une sortie sans crier gare

En réalité, pas vraiment. La présence de l’extension durant la conférence de Geoff Keighley faisait parti de notre « Bingo » et nous avons donc pu cocher cette case, entre deux bâillements d’ennui. La réelle surprise, qu’on espérait sans trop y croire, est que Lies of P: Overture a été rendu disponible immédiatement après son annonce. Un shadow drop comme on les aime pour ce DLC disponible donc sur Xbox One, Series, PS4, PS5 et PC pour une trentaine d’euros. Un tarif relativement important qui laisse augurer d’un contenu massif et ambitieux.

Chiwon Choi, le réalisateur du jeu, décrit ce DLC comme un prolongement de l’univers dépeint dans Lies of P et traite de l’effondrement de la ville de Krat que l’on vivra au côté de Léa, une rodeuse légendaire. Un contenu sous forme de préquel qui devrait d’ailleurs nous tenir en haleine pour une durée de 15 à 20 heures environ. Évidemment, les développeurs nous ont concoctés de nouveaux joujoux pour repousser les automates ennemis. Au programme, de nouvelles armes hybrides pour panacher assauts rapprochés et à distance, des bras mécaniques supplémentaires, du cosmétique à gogo et, bien entendu, de nouveaux environnements et boss à occire.

Ces combats était d’ailleurs l’un des points forts du jeu de base et, on l’espère, Lies of P: Overture devrait s’appuyer sur cette ossature ludique puissante, centrée autour des contres, pour nous proposer des affrontements intenses et challengeants. Toutefois, dans un soucis d’ouverture aux joueurs les moins patients ou habiles, les développeurs ont ajoutés à leur bébé un niveau de difficulté inférieur (ainsi qu’un supérieur, pour encore plus de défis). Autre ajout agréable, un mode boss rush, le Battle Memories, a été intégré à l’expérience, afin de revivre indépendamment de l’histoire la frénésie de ses défis. De belles promesses qui, si elles sont tenues, seront une belle cerise sur un délicieux gâteau et nous permettront de patienter en attendant la suite des aventures de Pinocchio.