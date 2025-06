Nioh 3 – Nouvelle chasse aux yokai annoncée

Le dernier State of Play a gardé une surprise de taille pour les amateurs d’action-RPG (ou de Souls-like) exigeants : l’annonce officielle de Nioh 3. Après un Wo Long: Fallen Dynasty agréable mais oubliable, et un Rise of the Ronin qui constituait un premier essai en monde ouvert pour Team Ninja, le studio retourne à sa licence phare pour un troisième opus qui s’annonce ambitieux. Le jeu nous replongera au cœur de l’époque Sengoku, dans un Japon médiéval fantastique toujours peuplé de redoutables yokaï.

Entre tradition samouraï et modernité ninja

Une des nouveautés de cet opus par rapport aux précédents Nioh, c’est que vous aurez accès à deux styles de combat : Samouraï et Ninja. Le style Samouraï sera celui se rapprochant le plus du gameplay existant, permettant aux habitués de la saga de ne pas partir complètement en terrain inconnu. De nouvelles compétences seront de la partie, notamment une compétence « Déviation », permettant de parer les ennemis si utilisée dans le bon timing.

Le style Ninja, quant à lui, mettra l’accent sur la vitesse, où les esquives et la furtivité seront au centre du gameplay, avec par exemple une technique nommée « Brouillard », vous permettant de générer un clone une fois une attaque effectuée, ou « Esquive », qui, comme son nom l’indique, permet d’esquiver les attaques ennemies. Chaque joueur pourra donc adapter son gameplay à tout moment pour s’adapter à la situation

Rise of the open-world

Fort de l’expérience acquise sur Rise of the Ronin, Team Ninja fait le pari d’intégrer une structure en monde ouvert à Nioh 3. L’objectif est d’offrir plus de liberté et de possibilités d’approche pour traquer et éliminer les ennemis qui se dresseront sur votre chemin. Il faut cependant se souvenir que l’open-world de Rise of the Ronin avait été une source de déception, jugé par certains comme trop convenu ou manquant d’impact. L’enjeu sera donc de taille pour le studio, qui devra prouver qu’il a tiré les leçons de cette première tentative.

Une démo pour se faire les armes

Pas besoin d’attendre 2026 pour tester le jeu, puisqu’une démo est disponible dès maintenant, et sera jouable jusqu’au 18 juin. Cela permet d’avoir un aperçu des différentes évolutions de Nioh 3 par rapport à ces prédecesseurs, et de voir si la Team Ninja arrive à mettre à contribution tout ce qu’elle a appris sur ces deux précédents jeux. Ces quelques jours de jeu permettront également à l’équipe de développement de recueillir de précieux retours de la communauté afin de peaufiner la formule d’ici la sortie. Rendez-vous est pris pour 2026 pour la version finale de cette nouvelle chasse aux yokaï.