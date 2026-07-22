Skatesterre – Le Tony Hawk de 2026 est (enfin) une fille

En 1999, Activision publiait un jeu de skate s’appuyant sur le nom du champion Tony Hawk, premier skateur de l’histoire a avoir réussi, la même année, un « 900 » (c’est-à-dire faire faire deux tours et demi à sa planche lors d’un saut, avant d’atterrir), et par ailleurs inventeur de pas moins d’une cinquantaine de figures. En 2026, une quinzaine de jeux Tony Hawk et quatre remakes plus tard, l’éditeur Headup annonce Skatesterre, qui revendique une part d’héritage du hit d’Activision.

Le jeu, développé par Goon Squad (Dr Fetus Mean Meat Machine), se différenciera de son modèle par son budget, Headup n’étant pas Activision et son titre le plus connu étant probablement le récent Super Meat Boy 3D. Il se différenciera aussi et surtout par son égérie : c’est la néerlandaise Sterre Meijer, connue de ses fans sous le surnom Surfsterre, qui prête son nom et son image au titre.

La skateuse est probablement plus célèbre pour les contenus qu’elle poste sur les réseaux sociaux (1,3 million d’abonnés sur Tik Tok, plus de 3 millions sur Instagram) que pour ses performances sportives, ce qui est probablement déjà assez représentatif de l’époque. Mais la petite révolution que représente Skatesterre, c’est surtout que c’est le tout premier jeu de sport à s’associer uniquement à l’image d’une athlète féminine.

On a pu voir des basketteuses (Candace Parker, Sabrina Ionescu) sur les jaquettes de NBA2K en 2022 et 2023, ou une footballeuse (Sam Kerr) sur la boite de FIFA 23, mais c’était dans le cadre d’éditions spéciales qui possédaient leur pendant « classique » affichant un joueur masculin. Et surtout, si les ligues féminines restent représentées dans ces jeux, les filles ont disparu des jaquettes aussi vite qu’elles étaient apparues.

Alors certes, Skatesterre ne semble pas, à la vue de son trailer, avoir les atours d’un gros jeu AAA (mais la direction artistique veut aussi rendre hommage aux jeux de skate des années 90, et pas courir après le photoréalisme), et sa B.O., qu’on nous promet « skate rock et skate punk », si elle rendra hommage au style de musique très 90’s des jeux Tony Hawk, devra faire sans les grands noms du genre (il est déjà possible de l’écouter sur Spotify).

Cependant, on espère que le jeu saura se défendre sur sa jouabilité et sur le feeling arcade qui représente la vraie promesse de gameplay. On espère surtout que Skatesterre et Sterre Meijer participeront à faire évoluer les mentalités encore très en retard sur le sujet, et permettront à d’autres sportives d’être à leur tour mises en avant au même titre que les garçons. Skatesterre sort le 13 aout prochain, sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC via Steam.