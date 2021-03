Comment accorder l’industrie du jeu vidéo au féminin ?

Les récentes statistiques démontrent que l’industrie du jeu vidéo n’est composée que de 14 % de femmes en France, alors que ce chiffre monte péniblement à 16 % au Québec. Pourtant, de récentes études nous indiquent que plus de 50 % des joueurs sont des femmes. La table ronde “accorder l’industrie du jeu vidéo au féminin : comment attirer plus de femmes dans l’industrie du jeu vidéo ?” tentera de mettre en lumière les raisons de ce manque flagrant de parité.

De nombreuses questions seront abordées: quelles sont les opportunités pour l’industrie? Quels sont les défis pour attirer plus de femmes? Quelles sont les différences de gestion et d’attraction entre le Québec et la France? Pourquoi les femmes choisissent-elles l’industrie du jeu vidéo?

Quatre femmes de l’industrie tenteront de le découvrir lors de cette réunion en ligne.

Les quatre panélistes que vous aurez la chance de voir participer à cette discussion sont quatre femmes qui détiennent des postes clés dans l’industrie du jeu vidéo. Elles ont donc été confrontées aux défis que rencontrent les femmes dans l’industrie. Ces invités de marque sont :

Betty Rodrigues : directrice des ressources humaines chez Gameloft;

Ambre Lizurey : directrice des opérations au studio Motive chez Electronic Arts;

Brigitte Monneau : directrice de SYNTHÈSE, pôle image et ancienne directrice générale de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques (une institution québecoise) ;

Anne Devouassoux : vice-présidente chargée des affaires sociales au SNJV (Syndicat National du Jeu Vidéo en France) et productrice exécutive du studio Kylotonn.

Saluons cette initiative de la Guile du Jeu Video du Québec et du Consult Général de France au Québec.

La table ronde aura lieu le mardi 23 mars prochain de 15h30 à 17h00, heure de Paris. Le visionnage en streaming sera gratuit, mais vous devez vous inscrire avant le 22 mars prochain à 17h pour avoir votre billet virtuel. Cliquez ici si vous désirez vous inscrire à l’événement.