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Shift Up prend un nouveau tournant en acquérant Unbound

Symboliquement, Shinji Mikami, directeur de Unbound, cèle l'acquisition de son studio par Shift Up (Stellar Blade)

Matt Parker

Quand je sors mon nez d'un comics, c'est pour prendre en main ma manette. Touche à tout, à la recherche de beauté dans les détails, mais de préférence au milieu d'un combat épique ampli de tension !

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