Shift Up prend un nouveau tournant en acquérant Unbound

Moins d’un mois après l’annonce de la fondation d’Unbound, le nouveau studio de Shinji Mikami, nous apprenons l’acquisition de celui-ci par l’entreprise sud-coréenne Shift Up (Stellar Blade). Shift Up devient donc l’éditeur officiel des prochains jeux produits par Unbound.

Il est important de noter que la nouvelle écurie du créateur de Resident Evil n’est opérationnelle que depuis que ce dernier a quitté Tango Gameworks en 2023 et qu’elle ne tourne pas encore à plein régime. Cependant, ses équipes comptent déjà Masato Kimura qui a collaboré avec Shinji Mikami sur Resident Evil, Devil May Cry et la production d’un jeu AAA encore inconnu.

Cette acquisition semble arranger les deux parties concernées : les PDG des deux entreprises Shinji Mikami et Hyung Kae Kim. Pour renforcer la valeur de cette association naissante, une vidéo d’annonce qui donne la parole à différents employés de Unbound a été publiée. L’importance que revêt cette communication nous amène à nous interroger sur ce coup de filet d’une grande entreprise sud-coréenne qui acquiert un jeune studio ainsi que des talents japonais et ce que cela implique pour les divers partis.

Les prémices de la promotion du premier jeu d’Unbound

Au-delà des témoignages enthousiastes de ses employés, Shinji Mikami prend le temps d’évoquer le prochain projet sur lequel Unbound est en train de travailler et sur lequel on imagine que Shift Up doit miser. Aucune annonce n’est encore prévue mais un visuel d’une créature géante faite d’ailes de corbeaux a été dévoilé. Les éléments gluants, poisseux, suintants et répugnants qui se sont glissés dans chaque séquence de la vidéo pourraient orienter nos attentes vers un jeu d’horreur proche d’Evil Within.

Le chef de projet qui, rappelons-le, ne fait que débuter, nous enjoint à patienter afin de découvrir ce futur « chef d’œuvre » aux importantes ambitions créatives dignes d’un AAA. Ne jugeons pas ces promesses trop hâtivement, étant donné le remarquable CV du monsieur, et attendons d’en savoir plus. D’autant que le rachat du studio Unbound pourrait altérer le résultat final. Enfin, le studio sud-coréen a signé un contrat d’exclusivité avec Sony, ce qui pourrait impliquer que le jeu, sensé être multiplateforme, serait en fin de compte une exclusivité PS5 voire PS6.

Un « Shift » vers l’édition pour Shift Up

Shift Up s’est d’abord fait connaître pour des gachas destinés avant tout au marché asiatique. Mais le succès mondial de Stellar Blade a propulsé le studio sur le devant de la scène pour devenir un acteur important de l’industrie. Ainsi, l’acquisition du studio Unbound est peut-être le signe que Shift Up a la volonté de poursuivre la création et l’édition de jeux solo au détriment des gachas. Il n’est pas exclu que ce rachat représente les prémices d’une politique de diversification des activités de l’entreprise sud-coréenne.

Cet évènement confirme les changements en cours dans l’industrie du jeu vidéo asiatique. Une jeune entreprise japonaise dotée de grands noms de l’industrie n’a eu aucun mal à accepter la confiance et les fonds d’une entreprise sud-coréenne. Des arguments qui manquent visiblement au marché nippon qui perd peu à peu sa place de leader et dont les entreprises ne peuvent dorénavant plus compter sur les investissements américains (à l’image du sud-coréen Krafton qui rachète le japonais Tango Gameworks abandonné par l’américain Xbox).

Nul doute que les choses n’ont pas fini de bouger puisqu’il ne faut pas omettre Tencent, la corporation chinoise tentaculaire, qui redouble d’effort pour devenir actionnaire majoritaire des plus grandes entreprises sud-coréennes dont Shift Up et Krafton. Si le chinois arrivait à ses fins, cela pourrait avoir un impact sur la liberté créative des projets comme le prochain jeu de Unbound, et ce au nom de l’éternelle sacro-sainte rentabilité.