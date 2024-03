Shinji Mikami de retour avec son studio KAMUY Inc

Est-il encore nécessaire de présenter Shinji Mikami ? Bon, une dernière fois, promis. Shinji Mikami est un game designer japonais historiquement associé à la compagnie Capcom au sein de laquelle il a révolutionné le jeu vidéo en réalisant l’incontournable classique Resident Evil. Un coup de chance ? Certainement pas puisqu’il crée plus tard Resident Evil 4, puis God Hand, pour le compte de Clover Studios qui appartenait à Capcom et qu’il dirigeait avec Hideki Kamiya, autre game designer de renom à l’origine notamment de Devil May Cry. Un CV déjà bien rempli qui ne cesse de grandir.

Après la tragique fermeture de Clover Studios, Hideki Kamiya et Shinji Mikami filent ensemble vivre l’aventure Platinum Games, qui voit naître le TPS déchaîné qu’est Vanquish. Il semble ensuite que la soif de créativité de l’artiste ne se tarisse jamais, alors qu’il quitte Platinum Games pour fonder le studio Tango Gameworks. Ce dernier accouchera d’un premier jeu encore aujourd’hui bien mésestimé, le survival horror The Evil Within, sorte de Resident Evil 4 cauchemardesque qui nous plonge dans les tréfonds de la psyché d’un psychopathe. Oh, et oui, en effet, vous avez bien reconnu le nom du studio Tango Gameworks, puisque c’est bien ce dernier qui est à l’origine de Hi-Fi Rush.

Seulement, voilà, l’aventure ne s’arrête pas là pour Shinji Mikami qui semble décidément avoir la bougeotte. Ce dernier quitte Tango Gameworks et se voit interdit de travailler dans le secteur du jeu vidéo pendant un an pour éviter toute compétition déloyale. Rien n’indiquait ce qu’il allait faire par la suite et l’inquiétude des joueurs de ne plus le voir faire de nouveaux jeux était née. Une inquiétude qui s’était calmée alors qu’il annonçait sur ses réseaux qu’il n’avait pas l’intention de s’arrêter, ce qui se confirme désormais alors qu’il fonde encore un nouveau studio du nom de KAMUY Inc.

Voilà une bonne nouvelle à bien des niveaux. Non seulement, il est rafraîchissant de voir des créatifs ouvrir de nouveaux studios alors que les salariés du secteur se font licencier en masse, mais en plus, nous pouvons désormais nous attendre à des annonces de nouveaux jeux de la part de Shinji Mikami. Au vu de sa carrière resplendissante, nous sommes ravis d’espérer l’irruption d’œuvres inventives et inspirées. Nous compterons donc dorénavant sur ce nouvel acteur du secteur qu’est KAMUY Inc et restons attentifs à leurs annonces à venir. Pas encore de jeux à l’horizon, mais nous ne doutons pas que ça ne saurait tarder.