Screamer – Une mise à jour pour combler les failles

Quand il a fait son apparition en mars dernier, Screamer a divisé les joueurs. Certains d’entre eux soulignaient en effet une difficulté de prise en main. Une lourdeur importante qui a conduit le développeur Milestone à confectionner une mise à jour. Parue le 31 août, elle corrige ainsi les bugs initialement présents tout en apportant d’autres réglages et rééquilibrages.

Un rééquilibrage bienvenu

Cette révision se centre avant tout sur l’amélioration de quatre personnages. D’une part, il y a Aisha : sa capacité se recharge maintenant toutes les 45 secondes et son utilisation de boucliers au cours d’une course est moins restreinte. Et on n’oubliera pas de citer son seuil d’activation de SGU, qui a également subi une petite modification, en passant justement de 268 à 282,5 km/h.

En ce qui concerne Frederick, ses taux de Sync et de Shift ont été réajustés. Fermi, lui, voit sa jauge d’entropie maximale augmenter d’un point. Et Akane a été ramenée à un niveau plus raisonnable. Sa compétence ne lui donne ainsi plus les avantages excessifs qui la caractérisaient, à savoir l’utilisation simultanée du Strike et du Boost.

De manière générale, la mise à jour rend le titre plus accessible. Et cela se remarque en premier lieu avec la modification de l’interface. Au lieu de nous diriger directement, comme précédemment, à la section tournoi (la partie réservée à l’histoire), le jeu nous introduit naturellement vers le menu principal du jeu.

Une amélioration limitée

D’autres améliorations techniques sont également observables. Le volant devient dès lors plus maniable et le gameplay évolue légèrement. Mais, sur ce point, il y a une limite : seules les versions consoles sont concernées par cette évolution. Quant au multijoueur, et à l’aspect compétitif, Milestone a fait un effort pour combler une faille exploitée par les joueurs qui en profitaient pour gonfler leurs points.

D’ailleurs, le multijoueur fait l’objet d’une attention particulière. Les développeurs s’engagent en effet à punir toute triche. Une action qui, par exemple, se traduit actuellement par l’envoi d’avertissements aux joueurs impliqués ou de suppressions de scores obtenus illégitimement.

En conséquence, les changements apportés pourraient réveiller l’intérêt du joueur. Seulement, pour ceux qui ont accueilli avec réserve le titre à sa sortie, il y a peu de chance que leurs avis évoluent positivement. Certes, Screamer est peut-être devenu un peu plus agréable mais, dans l’ensemble, l’expérience reste fondamentalement la même. Et le contenu (circuits peu variés, système alambiqué…) qui faisait auparavant débat continuera donc à diviser tout autant.